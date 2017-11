«Estamos bajo mínimos por la sequía, si no llueve se perderá el arbolado»

Mucha gente tiene la mala costumbre de denominar «buen tiempo» a los días soleados y de cálidas temperaturas. Pero si estas jornadas benévolas en lo meteorológico se producen fuera de época, puede costar caro a corto, medio y largo plazo. De hecho, así ha ocurrido. Tres años seguidos con lluvias por debajo de la media y un arranque de otoño seco han provocado que la sequía se haya instalado en España. Las restricciones en los regadíos, que pueden extenderse durante los próximos meses y las campañas de sensibilización en el uso del agua son un indicador de la preocupante situación. Todos miran al cielo, porque a día de hoy se ha convertido en el último recurso para atajar un problema que ha puesto a la agricultura en jaque.

P.- ¿Cómo se ha llegado a la actual situación de sequía?

R.- No es nuevo de ahora. Llevamos cuatro años con estas condiciones. No llueve y la meteorología está haciendo cosas raras. Estamos bajo mínimos y la realidad que se nos presenta empieza a ser preocupante porque se siguen gastando los mismos litros con menos reservas de agua.

P.- ¿Para paliar la situación hacen falta infraestructuras, solidaridad o agua?

R.- Las tres cosas. Infraestructuras para reconvertir algunas zonas de regadío a goteo y seguir completando el Plan de Modernización. Solidaridad porque las personas deben ser más conscientes de lo que implica el consumo y agua porque es preciso que empiecen a caer gotas del cielo.

P.- ¿Cuánto tendría que llover para revertir el actual panorama?

R.- Mucho. En 2016 estábamos en una situación muy parecida a la actual, pero gracias a la gran cantidad de litros que cayeron a finales de año pudimos salvar la campaña. Para poder sacar provecho debería llover del pantano de Tous hacia arriba, de lo contrario, no serviría para mucho.

P.- ¿Cómo afecta esta escasez de agua a la agricultura?

R.- En principio, este año se va a poder terminar la temporada, aunque con restricciones. Si la tendencia es la misma, la previsión que tenemos para la próxima campaña y el verano es alarmante. Podemos llegar a un punto en el que las cosechas se estropeen y no tengan la suficiente calidad como para poder recolectarse. Parece un problema secundario, pero no lo es. Está empezando a ser más grave de lo que parece.

P.- ¿Son las desaladoras una solución?

R.- Son una solución temporal. Y tampoco sirven para todas las zonas, porque las plantas trabajan a nivel del mar y si esa agua hay que transportarla hasta zonas agrícolas, aumentaría una barbaridad los costes de producción. Actualmente, el metro cúbico de agua desalada vale 1 euro. Además, se tiene que mezclar porque la que se obtiene está desnaturalizada y no sirve su aplicación directa.

P.- ¿Recuerda un otoño tan seco?

R.- No lo recuerdo. Yo en octubre siempre he visto llover y ahora, ya estamos casi en diciembre y no ha caído ni una gota. Es algo fuera de lo normal y no se encuentra una explicación. Nadie sabe la razón. Es cierto que el cambio climático está presente, pero no solo es eso. Por ejemplo, hoy (la entrevista se hizo el viernes 24 de noviembre) estamos a 23º grados y hace tiempo para ir a la playa. Eso hace unos años era impensable.

P.- ¿Y si no llueve, qué es lo que puede ocurrir?

R.- Se perderá el arbolado. Estamos sufriendo una sequía meteorológica que arrastramos mucho tiempo y estamos batiendo récords de mínimos históricos en cuanto a precipitaciones. Contra eso se puede hacer muy poco. Después tenemos una sequía estructural, que significa que en la cuenca del Xúquer y del Segura hay más demandas que recursos. El Plan Hidrológico Nacional debería haber dado una solución, pero no llega. Bien se podrían haber centrado esfuerzos en las desaladoras, o en la extracción de agua subterránea o en la reutilización de aguas depuradas, que la Comunitat Valenciana es la que mejor lo hace de España, pero no ha habido respuesta. La realidad es grave y tendiendo a muy grave.

P.- ¿Hasta cuándo es aguantable este ritmo?

R.- Si no aumentan las precipitaciones y no conseguimos más reservas, no acabaremos la próxima campaña. Lo que queremos es encontrar una medida que pueda garantizar la vida del arbolado.

P.- ¿El agua para el consumo humano está garantizada?

R.- Por supuesto. La Comunidad General de Usuarios del Canal Júcar-Turia aprobó en su última Junta de Gobierno un paquete de medidas para poder hacer frente a las restricciones de agua y, por el momento, son del 15 %, a la espera de la evolución de las reservas disponibles. Estos recortes están siempre destinados a la agricultura. Nunca hemos tenido que aplicar ningún tipo de orden para el abastecimiento humano. Si vemos que esta tesitura persiste, se tendrá que aplicar el 30 o el 40 %. Lo que se están haciendo son campañas de concienciación. No peligra el agua para el consumo humano.

P.- ¿Debería implicarse más la ciudadanía en este tipo de cuestiones?

R.- Puede que sí, aunque se ha mejorado bastante en ese aspecto. Las organizaciones estamos trabajando para que la gente conozca la realidad y haga un uso eficiente del agua. He visto algunos ejemplos en la prensa y todo esto sirve para poder mejorar. Nosotros también estamos «educando» al agricultor.

P.- ¿Qué tipo de indicaciones han recibido en los Tollos?

R.- La restricción del 15 %. Nosotros lo hemos trasladado a las comunidades de regantes y ahora todos se tienen que adaptar a estas medidas. Los campos que ya han recogido su producto, tienen que pasar al mantenimiento del árbol. Aplicar todas estas restricciones nos permitirá llegar a los meses de más consumo con buenas reservas, porque la sequía es para todo. Y se está notando en general y en particular. A la gente le preocupa cuándo no tendrá agua para llenar las piscinas o para ducharse, pero el problema no está ahí. Lo que es realmente alarmante es conocer a costa de qué no va a faltar agua. Si se avanza a este ritmo, el litro duplicará o triplicará su valor.

P.- ¿Qué impacto socioeconómico tiene la sequía?

R.- En el caso de las personas, yo creo que quienes más van a sufrir son los agricultores, que yo también lo soy. Pero este problema no es nuevo, estaba muy de actualidad desde hace meses pero el conflicto de Cataluña había relegado a un segundo plano la sequía. Ahora que ya se ha rebajado la importancia mediática del conflicto catalán es cuando se vuelve a reactivar el interés en este problema. Económicamente no sabría decir una cifra, pero seguro que es para echarse las manos a la cabeza.

P.- ¿Cuál es el remedio a la escasez de agua?

R.- La respuesta a esta pregunta está en el cielo. Queremos que llueva. ¿Cómo? No lo sé. Es importante que todos tengan conciencia de que se debe medir el uso de cada gota de agua. Nosotros ya hemos actuado cambiando más del 70 % de la superficie real del canal del sistema de inundación a goteo. Ahora es la Administración la que debe entrar en juego para buscar una solución.