«El estado de salud del río Xúquer es terrible»

P.- ¿En qué estado de salud se encuentra el río Xúquer?

R.- Pasa por un momento lamentable. Es terrible. Está en mínimos y se nota. Gracias a las lluvias de finales del año pasado hemos podido pasar la campaña. Lo que ocurre es que si la tendencia no da un giro completo, la cosa puede ir a peor.

P.- ¿Podría darse el caso de que se quedase sin agua?

R.- Si este fenómeno se prolonga, todo podría pasar. Yo no lo he vivido nunca pero estoy seguro de que si el tiempo sigue registrando valores altos y no hay precipitaciones podrían suceder cosas que no se han visto en 30 años.

P.- ¿Qué necesita el Xúquer para mejorar?

R.- Única y exclusivamente la lluvia le permitiría recuperar un nivel acorde a su magnitud. Puede pasar como en 2016, que llovió en el bajo Xúquer y eso nos garantizó una reserva en Tous. Cuando estábamos a punto de activar las medidas de restricción, empezó a llover. Fue como una bendición. Ojalá ocurra eso pronto.

P.- ¿Tiene mucho que ver el cambio climático?

R.- Por supuesto. El tiempo no está actuando acorde a la estación en la que nos encontramos. Está cambiando a peor para nosotros. El ritmo es lento, pero sin pausa. Si uno lee los estudios de los expertos puede comprobar que las predicciones son demoledoras. Además, todo es muy impredecible porque hay ocasiones en las que en varios días caen cerca de 500 litros y al día siguiente, está nevando unos metros más arriba.

P.- ¿Cómo afectará la sequía a la cosecha del 2018?

R.- Si ya lo está haciendo en ésta, no quiero imaginar en la del próximo año. Actualmente, ya está habiendo un sobrecoste en la producción por culpa del uso de los motores de extracción. La gente se está planteando no plantar verduras ni otras variedades porque no sabe si podrá regar.

P.- ¿Cuál es el panorama que se vislumbra de cara al 2018?

R.- Es complicado. La campaña de riego no será fácil de asumir si continúan estas condiciones. Me atrevo a decir que habrá frutas como los melones que puede que el próximo año vean limitada su producción. Va a haber poca agua y la que haya será cara.

P.- ¿Se pueden cifrar las pérdidas que puede provocar la sequía?

R.- No me atrevo a decir un número concreto. Haría falta un estudio para poder medirlo. De lo único que estoy seguro es que pueden ser catastróficas.

P.- ¿En qué aspectos podría paliar el problema la Generalitat?

R.- Recientemente, les planteamos que era necesario invertir y modernizar una comunidad y lo están haciendo. El que debe actuar es el Ministerio de Medio Ambiente. Ellos son los que deben marcar la hoja de ruta.