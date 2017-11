La DO responsabiliza de la caída del precio del caqui a las «prisas» de algunos comercios

La DO responsabiliza de la caída del precio del caqui a las «prisas» de algunos comercios

Cirilo Arnandis está considerado como el padre de la revolución del caqui. Es el presidente de la Federació de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana y una voz autorizada para analizar la evolución de la campaña del «rojo brillante». Arnandis realiza un retrato exhaustivo en el que analiza el repunte de los precios, los plazos de la campaña, el veto ruso en los mercados exteriores y la rentabilidad de una fruta que llegó como una bendición para el sector agrícola. «No estamos tan mal como podríamos, aunque tampoco tan bien como nos gustaría en este momento», aduce.

Campaña. Las previsiones de cara a esta temporada, formuladas semanas antes del inicio, apuntaban a que se iba a convertir en una de las mejores de los últimos años. No obstante, no se alcanzarán aquellas expectativas de producción. «Nuestra estimación se verá reducida en un 10 %. Aun así, en este momento hay un consumo importante y los mercados están respondiendo. Además, seguimos teniendo un producto de primera calidad. Creo que, si la climatología nos respeta, podremos cerrar con buenos números».

Precios. En los últimos días, AVA informó de que el precio del caqui en el campo se situaba por primera vez por debajo del coste de producción. Una caída de las cotizaciones que alarmó a muchos agricultores. Arnandis defiende que se ha creado un pánico innecesario. «Han existido prisas por parte de algunos operadores a la hora de cerrar ventas. Hay que mantener la calma y hacer gala de la capacidad de planificación que tan buenos resultados nos ha dado el pasado. Lo malo de todo esto es que los precios bajan en un día, pero tardan quince en recuperarse».

Rentabilidad. La «fiebre del caqui» se ha frenado en seco. Los agricultores, que buscaban en esta fruta un producto que les ofreciera una mayor rentabilidad que las naranjas, han empezado a plantearse su situación. De hecho, como ya informó este periódico, en Alzira un agricultor anunció su intención de arrancar 600 árboles por los bajos precios. «¿Hoy qué producto es rentable en el campo? Cada año se da una situación diferente y los labradores deben tener paciencia. Tienen que unirse para hacer una oferta conjunta, como el ejemplo de los comercios. Las cotizaciones fluctúan a lo largo de la campaña y creo que existe margen para transitar hacia escenarios más favorables a los intereses de los productores».

Tiempos. En la presentación de la campaña de la DO, Cirilo Arnandis ya avisó de que la intención pasaba por alargar la temporada hasta seis meses. Por el momento, va camino de cumplirse, incluso se habla de que se podría llegar hasta febrero. «Faltan dos meses para el final, aunque nuestra intención es llegar hasta febrero de 2018 con producto en el mercado. Sería la primera vez que una misma y única variedad aguanta tanto tiempo».

Mercados. El veto del mercado ruso ha mermado muchas posibilidades de expansión del caqui producido en la Ribera, no obstante, desde la DO están trabajando para encontrar nuevos mercados que den a conocer el caqui. «El mercado ruso nos facilitaría muchas cosas, pero no tiene intención de abrirse. Apenas hay indicios de una solución así que, mientras tanto, seguiremos trabajando en zonas como Brasil y Emiratos Árabes».

Promoción. Según Cirilo Arnandis, el techo de la producción todavía está por descubrir y, por ello, desde la DO se ha realizado la mayor campaña de publicidad de la historia con el objetivo de dar a conocer el producto. «La promoción más importante la estamos haciendo entre los compradores de España, no obstante, también estamos presentes en otros países como Alemania, Francia, Inglaterra, Canada y la República Checa».

Consumo. Las cifras de España relativas al consumo del caqui todavía están lejos de las aspiraciones de la DO, por ello, han tratado de reforzar su difusión por todo el territorio nacional a través de anuncios televisivos y cartelería. «Por persona y año, en nuestro país, se comen 0,400 gramos. Nuestro objetivo es que esa cifra rebase el kilo. Está claro que lo no se conoce no se consume y por eso estamos centrando esfuerzos en darle al caqui la importancia que merece».

Plagas. La necrosis foliar del caqui producida por el hongo Mycosphaerella nawae o la afección de la mosca blanca han provocado que el agricultor haya pasado de realizar un único tratamiento a tener que hacer entre cuatro y seis. «El precio de producción del caqui ha subido porque antes no teníamos ningún tipo de plaga que nos afectase. Hemos pasado de apenas tener que cuidar los árboles a estar muy encima. Hoy en día, el coste del mantenimiento del caqui en el campo es superior al de los cítricos y cercano a los frutales».