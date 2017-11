La pilota de la Ribera exhibe músculo

El «Moro» de Alcàntera jugará la final de 1.ª categoría del Autonómico de raspall por parejas al volver a ganar 0-25 al Fenollet. La final no se disputará hasta el próximo 17 de diciembre cuando recibirá –ya que las finales se juegan en Rafelbunyol- al Bicorp, que también ganó por sendos 25-0 al Xeraco. El Gavarda A se jugará el título de 2ª contra el Oliva A. Los gavardinos Pau Gallego y Pau Alonso «Castanyero» perdieron 25-20 la vuelta de semifinales pero hicieron valer el 10-25 que llevaban de ventaja.

En 3.ª el equipo de raspall de La Vall (de Càrcer) C conocerá este fin de semana si se jugará el título de campeón autonómico de 3ª categoría por parejas contra sus compañeros de club de La Vall B o contra el Muro d'Alcoi. Los alicantinos son los que más probabilidades tienen ya que ganaron 25-5 en la ida.

La Vall C ganó también la partida de vuelta al Alzira por 25-15 después de hacerse con la ida por 5-25. Los alcireños tuvieron val para ponerse 5-15 y pasar al saque. No podían permitir que la Vall lograse dos juegos, pero los del club de Alcàntera-Càrcer hicieron el 10-10 y se acabó la eliminatoria.

En la 4ª categoría se está muy cerca de que haya final ribereña a falta de las partidas de vuelta. El Lanzadera Montserrat ha de mantener la ventaja de 5-25 contra el Castelló de Rugat mientras que La Vall E ganó la ida 25-5 a sus compañeros de La Vall D.



Féminas

Donde sí habrá campeón ribereño y concretamente de Polinyà es en 4.ª B, ya que sus equipos B y C superaron al Bicorp D y Amics de la Ribera. No serán los únicos equipos de la comarca que se jueguen el título. El equipo B del Lanzadera Montserrat disputará la final femenina de segunda categoría contra el Moixent C, mientras que el CPV Favara optará al título autonómico de 4.ª B femenina ante el Alfàs del Pi.