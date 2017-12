Més Algemesí vuelve a aliarse con el PP para tumbar el presupuesto de PSPV-EU

El Partido Popular y Més Algemesí han vuelto a unir sus votos para someter al gobierno local, formado por representantes de PSPV y EU. Si bien todavía muestran algunas discrepancias en público, sus diferencias ideológicas se superan con frecuencia para fustigar a la alcaldesa y a sus socios. Tras retirar el salario a tres concejales socialistas y de EUPV, no han dudado en volver a demostrar que, en cuanto a números se refiere, ostentan una inobjetable mayoría. En esta ocasión, se han aliado para tumbar los presupuestos de 2018.

Con diciembre ya empezado, son varios los ayuntamientos que todavía no han aprobado las cuentas que regirán el próximo ejercicio. El de Algemesí es uno de ellos. El gobierno local llevó al pleno del jueves, su propuesta de presupuestos de 2018, pero fue rechazada por las formaciones que lideran Josep Bermúdez y Vicent García.

Según explicó ayer la alcaldesa, Marta Trenzano, las cuentas del equipo de gobierno «incluían un nuevo contrato para la recogida de la basura valorado en 1,5 millones de euros, 300.000 euros de financiación adicional para el pabellón auxiliar y las inversiones de los presupuestos participativos por valor de 200.000 euros, todo ello pactado y acordado por los cuatro grupos municipales». Bermúdez no tardó en negar dicho razonamiento al defender que los presupuestos presentados por PSPV y EU «son flojos, incoherentes y manifiestamente mejorables».

Trenzano consideró que existe una clara intencionalidad electoralista y partidista en la negativa de ambas formaciones: «PP y Més Algemesí, que últimamente actúan como una coalición de Junts pel no, hacen esto para dificultar la gestión del equipo de gobierno a un año y medio vista de las elecciones, han llegado incluso a decir que es un castigo para nosotros. Pero no se dan cuenta que quien más pierde es la ciudadanía de Algemesí que es, en última instancia, quien sufre las consecuencias de una gestión dificultosa. Esto demuestra que ambos partidos entran en campaña electoral de la peor manera posible, olvidando que deben trabajar por sus conciudadanos y no por sus intereses partidistas».

Bermúdez, por su parte, negó de nuevo los argumentos de la alcaldesa: «Més Algemesí siempre ha actuado y votado en función de los intereses de aquello que era mejor para Algemesí. Dada la experiencia de los dos años anteriores, aprobar los presupuestos era, y es, invitarlos a ´acostarse a dormir, como han hecho hasta ahora. Resulta curioso que un PSOE que no estando en el gobierno siempre ha votado que no a los presupuestos ahora nos critique a nosotros por hacer lo mismo. Todo ello sin darse cuenta de que somos los únicos que hemos votado ´sí´ a unos presupuestos no formando parte del gobierno».

Prórroga

Como si de un partido de fútbol empatado se tratase, Algemesí llega a la prórroga, una opción que agrada más a la oposición que al equipo de gobierno. Mientras Trenzano aseguró que prorrogar unas cuentas «implica perder dinero de las inversiones ya realizadas puesto que éstas no se pueden prorrogar». Bermúdez reclama consenso para «acordar pleno a pleno las modificaciones». «Pese a que administrativamente es más tedioso, ésto permitirá vigilar el nivel de ejecución de lo que se aprueba, que es donde está el problema», añadió. Al respecto, Trenzano recordó que el plazo de ejecución de las cuentas acaba el 31 de diciembre.

El edil de EU Asensio García realizó un «llamamiento a la responsabilidad de los partidos progresistas» e incidió en que hasta el 22 de diciembre «se pueden buscar soluciones» y emplazó a las formaciones a trabajar para «garantizar» la aprobación de las cuentas.