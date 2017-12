La UD Alzira recupera a toda la plantilla para medirse al CD Roda

Tras jugar contra un filial del Villarreal hace seis días, la UD Alzira se enfrenta hoy a otro, el CD Roda, club fundado en 1974 en Castellón de la Plana por José Roda para que sus hijos jugasen a fútbol y que ha acabado trasladándose a la ciudad deportiva Pamesa Cerámica para tener allí su casa. Se creó como un club de cantera que en 2006 firmó un convenio con el Villarreal CF para ser un pseudo filial.

De esta manera el club «groguet» conseguía tener a su segunda unidad –jugadores de primer año- en la máxima categoría infantil, cadete o juvenil, cosa que no podía hacer con un equipo B, que ha de jugar en una categoría menos. Todo este trabajo culminó el pasado mes de junio con el ascenso del equipo amateur a 3.ª división. Mientras en el club principal han decidido que ningún jugador del Villarreal B y C tengan más de 23 años, en el Roda hay nueve futbolistas con más edad –el mayor es el ex del Villarreal, Xisco Nadal- y otros como los exazulgranas Ramón u Ortega.

Éste no podrá jugar hoy al haber sido operado-. Los más jóvenes como otro ex de la UD, Brian, aspiran a jugar en uno de los dos filiales villarrealenses y quién sabe si en 1ª División. Su máximo goleador es Esaú con cuatro goles, por dos de Charly y Borjita. El objetivo del equipo gualdinegro es conseguir la permanencia primero para después aspirar a estar en la zona media o alta.

El primer tercio de la campaña ha sido regular. Ha sumado cinco victorias, cinco empates y seis derrotas pero en los últimos ocho partidos sólo ha ganado dos y ha empatado cuatro. Las dos últimas semanas ha perdido contra los aspirantes al título y el ascenso, La Nucia (4-0) y Orihuela (1-3)

Por su parte, Fernando Gómez Colomer podrá contar hoy a las 17 horas -por primera vez en toda la temporada- con toda la plantilla. El último en volver a los entrenamientos ha sido Ángel Mengual, que ha trabajado con el grupo toda la semana. Los tres puntos de hoy son muy importantes junto a los del martes en Ibi, antes de cerrar el año recibiendo al Eldense de Dani Ponz y al CD Castellón.