El juez multa con 720 € a una mujer por abandonar a un perro 7 meses en la terraza

El maltrato animal se puede presentar de muchas formas y no es necesario que implique violencia física. La prueba de ello está en Alzira, donde la justicia ha impuesto una multa de 720 euros a una mujer por abandonar a un perro en la terraza de una vivienda deshabitada durante siete meses. Zarco, que es como se llama el can, tiene alrededor de año y medio de vida y se mantuvo con vida durante tanto tiempo gracias a la ayuda de una vecina, que desde su casa podía darle alimento, y de dos agentes de la Policía Local, que rescataron al perro. En estos momentos, el animal se ha recuperado de una severa desnutrición y la protectora Lacua le busca un nuevo hogar.

Zarco malvivió en lo alto de una vivienda en venta de la calle Camilo Dolç durante unos siete meses. Hizo frente a las bajas temperaturas de invierno y a la subida del mercurio durante el verano en una terraza en la que carecía de cobijo alguno. La casa en la que se encontraba se puso en venta y estaba deshabitada desde enero. No obstante, no fue hasta mediados de julio cuando dos agentes de la policía local accedieron a la terraza para rescatar al animal. La policía contactó con la propietaria del animal, aunque se desentendió de éste.

Durante todo ese tiempo, una vecina procuró comida y agua al animal. Pese a que su salud se resintió de manera notoria, al menos pudo mantenerse con vida. Dicha vecina ya alertó de la situación del perro a Lacua poco antes del verano, según explicó ayer a este diario el portavoz de la protectora, Rafa Castany. «En los últimos meses se le notaba un bajón de salud considerable pese a haber estado alimentado, pero al tratarse de una propiedad privada nosotros no podemos hacer nada. Por suerte la policía se implicó en el caso y rescataron al perro, cuya muerte por inanición estaba prácticamente asegurada, y así poder llevarlo al veterinario», afirmó Castany.

La revisión por los profesionales de la salud reveló que, pese a padecer un más que evidente problema de nutrición, Zarco estaba sano. «Desde entonces hasta ahora ha estado en una casa de acogida siguiendo un dieta especial para recuperarse y ahora se encuentra muy bien», destacó Castany.

El portavoz de la protectora subrayó que este tipo de situaciones también suponen un caso de maltrato animal, pese a que no se produjera ninguna agresión física: «Dejar de ese modo a un animal también es maltrato. No es la primera ocasión que nos encontramos con una situación similar. De hecho, hace unos tres años tuvimos una igual. También lo denunciamos a la justicia, pero en aquella ocasión la multa fue mucho menor. Gracias a la actuación y el informe policial y a que estos temas empiezan a calar en la sociedad. Setecientos euros son insuficientes para el daño sufrido por el animal, pero servirán para concienciar a la gente», sentenció.