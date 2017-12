La UD Alzira Femenina golea a domicilio

La UD Alzira Femenina de David Bermell no tuvo piedad en Elche y demostró que han afinado la puntería. Las féminas blaugranas golearon y vencieron por 1-5 en un encuentro que se puso de cara gracias a los goles de Carla Ferrer y de la polivalente Eva Lacuesta que esta vez ocupó la media punta. El equipo gozó de ocasiones y no las desaprovechó. Dobletes de Ferrer y Lacuesta acompañados por un tanto de Esther Palomares para seguir en la zona alta pujando por la posición de ascenso que ahora mismo ocupa el Inprosport San Vicente con dos puntos más que las ribereñas.

En 2.ª el Atlético Càrcer cedió el liderato tras volver a empatar por segunda jornada consecutiva. La corta plantilla y la carga física hicieron mella a pesar de avanzarse bien pronto por medio de Ángela Pico que aprovechó un pase en profundidad. La falta de frescura propició el empate del Real de Gandia B que a puerta vacía igualó dejando así el liderato en manos del Atlètic Muro que suma un punto más. El Castellonense recortó distancias en la clasificación con su victoria por 1-4 frente al Sport Base Ontinyent donde el frío fue uno de los protagonistas. Una primera parte espesa dio paso a un segundo acto donde las locales golpearon primero hasta que Rocío Sauco aclaró la situación con un doblete en apenas seis minutos. Clara Giménez y Rosella Sanz también anotaron para un equipo que ya superó los 40 goles en la competición.

El Sollana, que se presentó como un grupo renovado tras cambiar de entrenador, empató y volvió a sumar algunas jornadas después. Aunque el reparto de posesión estuvo igualado fue el Sollana el equipo que gozó de más ocasiones. Trepidante final en La Torreta que vio como, tras ampliar el Alcoyano su ventaja, las suyas iban a poder igualar en las postrimerías primero con un tanto de Paula Morón en acción rápida y ya en el último suspiro con otro gol de Pruden desde los once metros.

El Guadassuar cosechó su segunda victoria del curso, la primera como foráneo, y dejó por primera vez la puerta a cero. Partido reñido para las de Carlos Gallego en Oliva. En el minuto 17 Elena Ferrero mandó a la red un envío de Paula Ochea en el que fue el único gol de un partido en el que gozaron de ocasiones, hasta una pena máxima, aunque no materializaron ninguna más. Este triunfo les permite avanzar un puesto en la tabla.