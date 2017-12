Triple de las féminas de Almussafes

El básquet vive un momento muy dulce en Almussafes. La afición por este deporte ha experimentado un notable incremento en los últimos años pero, sobre todo, con el inicio de la temporada 2017-2018. Esta circunstancia se ha traducido en un aumento de en alrededor de 50 personas en los trece equipos que integran el Club de Básquet Almussafes, dado que en la anterior temporada el número total de deportistas no superaba el centenar. Actualmente, unos 150 amantes de esta modalidad deportiva participan en alguna de las categorías con las que cuenta esta asociación, de los que aproximadamente el 50% son mujeres. De hecho, cinco de los equipos de la cantera están conformados íntegramente por féminas y otros tres son mixtos. «Esto demuestra que los deportes no son de hombres o de mujeres sino de todos. Las ganas, el esfuerzo y el compromiso los observamos en igual medida en todos y todas», explica el presidente del club, Bernardo Marí. La entidad celebró en la pista del Pabellón Polideportivo Municipal de Almussafes la presentación oficial de la temporada 2017-2018 en una fiesta en la que participaron la mayoría de los jugadores y jugadoras, entrenadores y entrenadoras y que contó con la presencia de familiares, amigos, y vecinos del municipio, quienes disfrutaron de dos actuaciones a cargo de los conjuntos alevín y junior de gimnasia rítmica del Club Esportiu Gimnástica Almussafes. Así, fueron saliendo a la pista por este orden, y junto a sus entrenadores, los integrantes del Cadete Femenino Azul, Cadete Femenino Blanco, Infantil Femenino Azul, Infantil Femenino Blanco, Alevín Masculino, Benjamín Mixto, Sénior Masculino Ford, Sénior Masculino, Sénior Masculino Veteranos, Benjamín Femenino y los Babys. No pudieron asistir, sin embargo, los dos equipos formados en los CEIP Almassaf y Pontet, que entrenan en los centros educativos en horario extraescolar.