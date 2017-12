El PP de Algemesí rechaza apoyar los presupuestos porque se «incumplen sistemáticamente»

El Partido Popular de Algemesí defendió su negativa a apoyar los presupuestos presentados por PSPV y EU porque, según su criterio, «se incumplen sistemáticamente». Además, los populares recordaron que mientras gobernaron el ayuntamiento, durante dos legislaturas, «tanto PSPV como EU siempre votaron en contra mientras que el PP el año pasado se abstuvo».

Los populares calificaron el impase de situación histórica: «El pleno de noviembre de 2017 marcará un punto de inflexión en la historia de Algemesí, ya que será la primera vez en la historia democrática de la ciudad en la que no se aprueban los presupuestos municipales para el próximo año», manifestaron.

La formación tachó de «ineficaz» la gestión del actual equipo de gobierno, «no porque exista ningún interés partidista ni propósito de dificultar el trabajo del bipartito, tan solo pretendemos asegurarnos que se cumpla lo consensuado», defendieron.

«En este tercer ejercicio, el bipartito ha suspendido en gestión y en actitud para llegar al consenso y tener los presupuestos aprobados. El año 2016 se aprobaron, 'in extremis', debido a la enmienda a la totalidad presentada por el grupo Més Algemesí, llegando a tener unos presupuestos que no eran los suyos y que no cumplieron. En el 2017, su segundo presupuesto, fue el PP el que les concedió un voto de confianza en la aprobación de los presupuesto, pero tal ha sido su nefasta gestión que no han sido capaces de ejecutar su propio presupuesto», añadieron los populares.