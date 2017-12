El ciclista Eric Valiente completa con nota una nueva aventura mundial

El 2017 marcará la trayectoria del deportista de Almussafes, Eric Valiente, como el año de su salto a nivel internacional. Tras asentarse en la séptima posición de la «8th Tour of Poyang Lake» de China y de sumarse a las filas de su nuevo club en la categoría Continental, el Viv Bikes de Bahréin, hizo su debut profesional en el Tour de Irán, un circuito que le sirvió de adaptación a los ritmos y a sus nuevos compañeros de equipo. «Aunque no alcancé resultados destacables a nivel personal, este nuevo reto me sirvió para enriquecerme de experiencias y sobre todo de entrenamiento para afrontar mi siguiente objetivo deportivo», destacó Valiente. Con la misma finalidad, se enfrentó a las tres etapas del «Tour de Central Celebes», celebrado en la isla de Célebes. «En esta prueba, que concluí en una vigésimo-quinta posición de la general final, conseguí adaptarme al clima tropical de Indonesia», apostilló.

Estas dos competiciones previas prepararon al deportista para disputar el Tour de Singkarak, que supuso su estreno en la categoría UCI 2.2. La isla indonesia de Sumatra fue el escenario de esta dura prueba, que consta de un total de nueve etapas en las que los ciclistas deben totalizar 1.196,2 kilómetros de alta montaña, circulando por carreteras con fuertes desniveles y enfrentándose, asimismo, a las dificultades del clima tropical y a largos traslados en autobús pre y post etapa, con la consiguiente reducción de las horas de descanso necesarias para reponer fuerzas.

Un total de 19 equipos con 109 corredores de 26 nacionalidades diferentes, entre ellos el ciclista de Almussafes, afrontaron este reto deportivo internacional. «Tan sólo 69 han conseguido completar el recorrido, por lo que me siento muy orgulloso de firmar ese doce puesto de la clasificación general, un éxito que comparte con mis compañeros de equipo: dos corredores de Marruecos, uno de Bahréin, otro de Libia y el último de Iraq», relató después el ciclista de Almussafes. Un total de 30 horas, 31 minutos y 51 segundos fue el tiempo que le sirvió para concluir tan bien posicionado en la general, en una competición en la que también se aseguró la quinta posición en la etapa reina, que finalizaba en un puerto de primera categoría de 30 kilómetros.

Preparación

«En una prueba de resistencia como ésta, has de afrontar etapa tras etapa, limitar esfuerzos innecesarios en carrera, tratar de descansar lo máximo posible en el hotel y, por supuesto cuidar la alimentación, para no mermar el rendimiento final en carrera», explicó Valiente.

Con este tour, Eric Valiente clausura la temporada deportiva con nota y con la satisfacción de asegurar su renovación con el mismo equipo para el próximo año. Llega el momento de descansar y de preparar el nuevo calendario de circuitos, que se prevé se inaugure a finales de febrero en Filipinas. «Más allá de los resultados, destaco principalmente la cuidada organización y el enriquecimiento personal y deportivo que he conseguido atesorar. He vivido una experiencia increíble en Asia, dado que allí la población nos acoge como héroes y, como nota anecdótica, te pones en la piel de los famosos con la firma de autógrafos e incluso la toma de fotografías para el recuerdo», concluyó.