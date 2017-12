El Maristes Algemesí sigue líder tras derrotar 34-21 al Balonmano Mislata

El Viscoconfort Maristes Algemesí cumplió con las expectativas y venció al Balonmano Mislata por un contundente 34-21 en el último partido del año en el pabellón 9 d'Octubre, dentro de la liga de Primera Estatal, la tercera división española. Los chicos de Miguel Ángel Moriana fueron los dominadores durante todo el encuentro y ya en la primera parte dieron muestras de su superioridad con un resultado al descanso de 15-10. El Mislata se empeñó en defender muy abierto y eso dio a los ribereños muchas opciones en ataque, con Pau muy entonado sin balón y con Carlos Esquer o Jose M. Padilla como hombres más destacados de cara a la portería rival. En defensa se supo frenar a sus jugadores más peligrosos y los últimos minutos, lejos de levantar el pie del acelerador, se amplió la ventaja hasta el marcador final. Victoria importante de cara a afrontar el próximo encuentro en Petrer, este sábado a las 19 horas. Último partido del año que no se prevé nada fácil, aunque el equipo alicantino no está realizando una buena temporada. Es muy importante la victoria para llegar al parón de Navidad como líder de la categoría, que aunque es más o menos anecdótico a estas alturas de temporada, no deja de ser una muestra de la buena campaña que se está realizando, sin descuidar que cuando hay que estar en las dos primeras posiciones, si se quiere jugar la fase de ascenso, es al final del curso.

El club ya está trabajando en la promoción de abonos de media temporada debido a la buena marcha del equipo. El pabellón 9 d'Octubre está teniendo una gran entrada cada domingo de partido pero desde el club se quiere promover aún más el balonmano y que el pabellón esté lleno hasta la bandera en la segunda vuelta. La próxima cita en Algemesí será contra el BM Torrevieja, que perdió en la complicada pista del HC Eivissa por sólo tres goles de diferencia (22-19).



Equipos base

Respecto a los otros equipos de la base del club se puede destacar al infantil y al cadete masculino, que una vez transcurrida la primera vuelta del campeonato se encuentran segundos y cuartos clasificados, respectivamente, de sus grupos y con serias opciones de clasificarse para la liga autonómica. Las chicas del sénior femenino también se encuentran clasificadas en la parte alta del grupo de Primera Autonómica y finalizan la primera vuelta con dos partidos muy exigentes, el primero este sábado a las 18 horas contra el Levante UD BM Marni en el pabellón del colegio Maristas y ya después del parón de Navidad contra Taurons de Ribarroja.