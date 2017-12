El sector agrícola está indignado con el tripartito. Considera que el Consell Local Agrari ha resultado un órgano «estéril» ya que se han adoptado acuerdos «que no han servido para nada». Bernardo Ferrer señaló que el ayuntamiento no sirve como interlocutor, aunque planteó una última exigencia. La convocatoria de un Consell Agrari con tres puntos en el orden del día: la seguridad rural, los daños que provoca la fauna y los efectos de las heladas. «Si no es así, no asistiremos», indicó. Las entidades presentes ayer en la reunión están dispuestas a consolidar esta plataforma para buscar soluciones a los problemas del campo «porque la administración local no nos escucha». Ferrer comentó que «para este ayuntamiento los agricultores parecemos los furtivos».