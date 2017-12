El Pont de Ferro cumple un siglo

La Maquinista Valenciana, comenzó en1911 la fabricación y montaje del Pont de Ferro en Alzira, terminando e inaugurándose el 16 de diciembre de 1917, -mañana sábado se cumplirá el primer centenario- proyecto que había realizado el ingeniero Enrique González Granda, con un presupuesto de 400.000 pesetas.

Este puente, sin más apoyo que los estribos sillares edificados sobre los márgenes del río Xúquer que cruza su cauce, tiene 72 mentros de luz. En las obras estaba previsto realizar al mismo tiempo que se construía, la demolición del puente de piedra río arriba y cerrar el cauce que encerraba la ciudad en una isla. También la construción de los muros o pretiles de piedra sillar que circunvalan la población como defensa de las avenidas del río.

Muchas décadas más tarde, el 9 de marzo de 1994, al mediodía, un equipo de Obras Públicas de la Generalitat, procedía al cerramiento del tránsito rodado por el histórico Pont de Ferro, para realizar importantes obras de refuerzo y restauración. Un año más tarde, el 8 de marzo de 1995, la empresa Navascués, de Cintruénigo (Navarra) dio comienzo la rahabilitación del puente con un presupuesto de 37.778.831 pesetas.

En mayo de 1995, los técnicos de la empresa que reparaban el puente descubrieron daños importantes en las líneas longitudinales, así como en las antiguas planchas de hierro. Este hallazgo motivó el retraso de la obra y el aumento el presupuesto en dos millones de pesetas.

Nicolás Navascués, encargado de la rehabilitación, precis´ço al teerminar el proyecto: «Se han colocado 7.500 nuevos tornillos de alta resistencia. Este puente no estaba tan estropeado como otros de su misma estructura; quizás el deterioro se ha debido al tiempo transcurrido desde su montaje. No es un lugar muy húmedo y al acero le afecta menos. La obra tenía que haberse terminado en julio de1995, pero hemos hallado piezas seriamente dañadas y ha habido que sustituirlas. No se podía adelantar aumentando el nú

mero de operarios, puesto que había que ir paso a paso; hasta que no estuviera terminada la zona de influencia no se podía llegar a otro lugar. No es lo mismo restaurar que construir. La estructura principal, que son los arcos del puente y las bases paralelas al río, estaban en perfectas condiciones, porque no existía ningún recoveco, y el agua no había producido erosión en el acero».

El lunes 16 de octubre de aquel mismo año, se recibió la visita de Luis Fernando Cartagena, conseller de Obras Públicas y Urbanismo de la Generalitat, para proceder a su inauguración.

Mañana, a las cinco de la tarde, en el Pont de Ferro, el ayuntamiento ha programado una fiesta de cumpleaños. Las autoridades serán acompañadas desde la casa consistorial por un grupo de baile folkórico. Alzicoop obsequiará a los asistentes con un zumo de frutas. Se invita a los asistentes a acudir ataviados con ropa de la época, es decir, de principios del siglo XX. Tras los parlamentos serán proyectadas en algunas pantallas fotografías de la evolución del puente, terminando con un expectáculo musical con juegos de luminotécnia.

Por último, permítanme invitarles a mi disertación sobre el «Pont de Ferro y su obra de restauración más importante» que tendrá lugar en el Archivo Municipal, el martes 19 a las ocho de la tarde. La charla se acompañará de la proyección de imágenes.