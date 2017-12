València pide a municipios y Gobierno el control efectivo de la caza furtiva en l'Albufera

El Ayuntamiento de València propondrá a la Generalitat establecer reuniones de seguimiento de la caza a todo el ámbito del Parque Natural de l'Albufera, en coordinación con la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana así como con el resto de ayuntamientos del ámbito del Parque Natural que quieran participar. «El objetivo es contar con un órgano público que se encargue de planificar coordinadamente las acciones de control de la caza. Ahora tenemos control, pero queremos que sea efectivo», explicó ayer el concejal de Gobierno Interior y Devesa-Albufera, Sergi Campillo.

Esta iniciativa del Ayuntamiento de València se produce después de que en las últimas semanas haya trascendido que fue abatido un «gall de canyar», un ave protegida, y que el Seprona decomisara 33 patos a dos cazadores furtivos. La propuesta del Ayuntamiento de València parte de una moción presentada por la regidora del Partido Popular Maria Ángels Ramon-Llin, que determinaba la colaboración entre el Ayuntamiento de València y la Generalitat. Sin embargo, el titular de la Devesa-Albufera sugirió ampliar los objetivos: «Desde la concejalía consideramos que también debe estar la Delegación del Gobierno, ya que el Seprona tiene un papel muy importante en este asunto y el poder sancionador. Además, no nos podemos olvidar del resto de ayuntamientos interesados y que tienen grandes extensiones de vedados de caza, muchos mayores que València donde prácticamente todo el término es libre de caza», explicó el concejal de Compromís.



Evitar perdigones de plomo

«Desde la Concejalía también propondremos que este órgano realice una campaña de concienciación», dijo Campillo.

El edil informó que hace escasas semanas guardas de Devesa-Albufera junto a agentes de la Guardia Civil del Seprona decomisaron 33 patos, dos escopetas y otros elementos de dos embarcaciones que practicaban caza ilegal en el Parque Natural de l'Albufera, en el término de València. Para el Ayuntamiento, la colaboración con el Seprona está funcionando muy bien. «Se han denunciado diversas personas por caza ilegal en una zona protegida donde la caza no está permitida. La acción de colaboración entre administraciones ha evitado el furtivismo y la caza en zonas no autorizadas. Si se respetan las normas y está todo en regla, no hay ningún problema».