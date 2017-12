Las fallas de Alzira descartan dividir la ofrenda pero pactan cambios para acortarla una hora

La propuesta realizada por la Junta Local Fallera de Alzira de dividir la ofrenda de flores en dos bloques, mañana y tarde, con el objetivo de que las últimas comisiones que desfilan puedan acabar a una hora prudente, no se llegará a aplicar, ya que sólo cuatro fallas han manifestado su disposición a salir por la mañana, pero la delegación de Fiestas introducirá cambios en el acto con el objetivo de recortar como mínimo una hora la duración del desfile, según el acuerdo adoptado esta semana en la reunión con delegados del área. «Si todos ponen un poco de su parte puedo asegurar que a las 21,30 o 22 horas la ofrenda habrá acabado», explicó Santi Pérez, vicepresidente de Festejos de la JLF.

El emplazamiento del templete en el centro de la plaza Mayor será una de las principales novedades, pero no la única. La Junta Local Fallera contempla recuperar el itinerario habitual por Hort dels Frares para entrar en la plaza ya que se pretende evitar la negativa experiencia del año pasado que condujo el desfile por la estrecha calle del Forn de les Rajoletes. Este cambio plantea un ligero desplazamiento del monumento de la falla de la Gallera, según explicó Santi Pérez, quien no descarta otras alternativas para mantener este itinerario. Por otra parte, las falleras mayores de Alzira y la propia JLF no abrirán el desfile de la ofrenda como en los últimos años, sino que serán las últimas en salir desde la avenida Pare Castells, ya que el punto de partida no varía. Por otra parte, el templete que acogerá la nueva imagen de la Mare de Déu del Lluch encargada por la JLF permitirá que se realice la ofrenda por dos laterales y una «colla» de vestidores se encargará de distribuir las flores para conformar el manto.

El acuerdo adoptado en la reunión de delegados de Festejos también contempla que aquellas comisiones en las que desfilen más de 25 falleras se ordenen en filas de tres en lugar de las habituales de dos, mientras que cuando una comisión esté a punto de entrar en la plaza se deberán adelantar los presidentes y las falleras mayores para que las habituales fotos ante el templete de la patrona no provoquen retrasos. «Si todas las comisiones se lo toman en serio, la ofrenda empieza puntual y va sin retrasos, perfectamente se puede acortar una hora», incidió.

La JLF había barajado la posibilidad de contemplar varias salidas simultáneas de la ofrenda, aunque finalmente realizó una consulta a las fallas para conocer cuántas estarían interesadas en desfilar por la mañana. Santi Pérez señaló que sólo cuatro se mostraron dispuestas a participar en el desfile matinal, por lo que se ha descartado esta opción. El vicepresidente de la JLF señaló que el hecho de que las falleras mayores desfilen las últimas evitará los retrasos iniciales mientras se recibe y organiza a las entidades invitadas. Pérez señaló que ésta es la propuesta que se trasladará al ayuntamiento para que apruebe el itinerario.