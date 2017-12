la identitat del pont d'Alzira

El debat sobre el pont i la polèmica són arbitraris», és a dir que depenen solament de les voluntats o dels capritxos d'unes persones, i no obeeix a principis dictats per la raó, la lògica o les lleis». Estes són les declaracions de l´alcalde d´Alzira respecte a la preocupació d'un grup polític pel patrimoni alzireny. Com a mínim, esta afirmació podria ser també una visió arbitrària, infundada, improcedent i despòtica.

El grup popular en l'Ajuntament d'Alzira presentà una moció d'urgència en el darrer ple per poder parlar de la remodelació i conservació del Pont de Ferro, ja que les úniques notícies que teníem eren les publicades en la premsa digital. Vam demanar els informes tècnics i «cates» realitzats per poder avaluar les decisions preses, elements tècnics que resulten ser fonamentals en qualsevol actuació en el patrimoni d´un poble.

A dia de hui, amb el pont ja pintat i preparat per a la celebració del seu centenari, continuem esperant els resultats de les prospeccions. Un monument és inseparable de la història que n´és testimoni, i del lloc en el qual està situat. Com que el Pont de Ferro és un Bé de Rellevància Local, s'ha de tractar com a tal, es a dir, amb serietat i responsabilitat per part dels gestors de la cosa pública. Serietat és tindre cura d´allò que és nostre i és el contrari del «postureo» que tingué lloc al ple, on per compte d´informació es llançaren acusacions (que si el grup polític que planteja la moció beu de fonts infectades -tal vegada perquè no són les seues Sr. Pascual?-, que si parlen sense tenir informació, és clar!, no ens la donen). Preocupar-nos pel nostre patrimoni, per al Tripartit alzireny, és crear alarma social. Quins partits polítics són els que voldrien tornar a l'època grisa d'Espanya? No s'estranyen, això va ser el que va ocórrer en el ple del mes de novembre.

La serietat de la qual va presumir l'equip de govern es veu reflectida en el fet que la remodelació i conservació del Pont ha estat duta a terme per la Regidoria de Serveis Públics, com si es tractara de mobiliari urbà en lloc d'un Bé de Rellevància Local. Serietat seria que les actuacions les hagueren executat les Regidories de Patrimoni i de Cultura. Però en este Ajuntament mana qui mana i no precisament el que deuria.

Per això ens preguntem, tal com férem al ple, si s'ha tingut en compte que estem parlant d'un testimoni històric, si s´ha deixat una finestra arqueològica de com era i també si s'ha previst la reversibilitat de l'actuació. Encara no es han respost. Tampoc sabem si s'ha fet prèviament al pintat un procés d'inhibició de la corrosió. Apuntar també que es podria haver tractat amb un material transparent que no haguera alterat la pròpia identitat del Pont.

El tripartit d'Alzira governa com governa i es qualifica a si mateix de ser un equip compacte, segurament volen ser un equip compacte però amb un pacte (de govern) que no es coneix.

Des del Grup Popular desitgem poder gaudir almenys d'altres 100 anys del nostre Pont de Ferro i per això exigim que les pròximes actuacions que es realitzen en el patrimoni dels alzirenys siguen fetes amb «més serietat» i menys «arbitrarietat».