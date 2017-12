La UD Alzira se mide al Eldense en la «vuelta a casa» del técnico Dani Ponz

El entrenador que más alegrías ha dado a la parroquia de la UD Alzira, Dani Ponz, vuelve a la que sigue siendo su casa –de hecho es socio del club. A las 16'30 horas su nuevo equipo, el CD Eldense, se enfrentará al Alzira en el Luis Suñer Picó. Los zapateros no están realizando la temporada que esperaba su afición, por lo menos en casa, donde solo han ganado dos partidos de siete. Sin embargo, lejos del nuevo Pepico Amat son el mejor conjunto de la competición, donde ha logrado 19 de los 35 puntos que atesora. El técnico del Grau ha sido fuertemente criticado por la afición eldense acusándolo de barraquero.

«Tenemos muchas ocasiones que no materializamos y durante toda la competición no hemos tenido un nueve puro», explicó Ponz. La apuesta de los alicantinos por Murci, autor de 31 goles entre las dos últimas campañas no ha tenido efecto, con solo tres goles y causó baja. Ha tenido que ser su mediapunta, el ex del Olímpic, Rubén Solano, es el máximo goleador con seis, Jaime Jornet ha hecho cuatro y Toni Vela y Cristo Díaz, tres. La nueva apuesta es el mallorquín Mateu Ferrer, que logró 29 goles hace dos años en el Mallorca B. Precisamente este último es duda por el fuerte golpe que recibió en la cara. Otra duda, es Pagán por molestias en el abductor. Ponz afirmó que cuenta con el resto de la plantilla para un partido que es doblemente importante porque se enfrentan La Nucia-Atlético Levante y Orihuela-Castelló y descansa el Olímpic de Xàtiva.

El conjunto zapatero viene de ganar a Borriol y Recambios Colón y empatar contra la Nucia y Orihuela, «además de que no merecimos perder contra el Olímpic».

En la UD Alzira pretenden desquitarse del mal sabor de boca que quedó por perder dos puntos más en el añadido por un penalti injusto. Fernando no podrá disponer de Aarón, sancionado durante dos partidos por las protestas que profirió al árbitro en Ibi, a causa de dicho penalti. Muy probablemente, el segundo descarte será Mengual, lesionado también en Ibi a quien le persigue la mala suerte en forma de lesiones cada vez que resurge.

Ambos equipos se han enfrentado 15 veces en terreno alzirista con 7 victorias ribereñas y cinco para los del Vinalopó. Desde el 29 de septiembre de 2013 no se habían enfrentado cuando los visitantes ganaron 1-2. El último partido que ganó el Alzira fue en la temporada 2011-12, 2-0 con goles de Cortell y Gisbert. Dirigirá el partido Rubén Bueno Miralles, bajo cuya batuta el Alzira ha ganado 3 partidos y perdido 4.