La Ribera reina en el «raspall»

La Ribera ha demostrado esta semana que es la capital del «raspall», la modalidad de la pilota valenciana. Los equipos de Gavarda, la Vall (Alcàntera de Xúquer y Càrcer) y Polinyà lograron títulos en todas las categorías, destacando además el Moro de Alcàntera en Primera, en la que se proclamó campeón con la formación de Rafelbunyol. El veterano jugador se enfrentó en la final a Bicorp. El equipo de la Canal de Navarrés jugó con Víctor de Bolbaite y Borja de Navarrés, mientras que Moro se acompañó de Escoto de Oliva. Bicorp puso en aprietos es sus primeros compases al equipo de Rafelbunyol, que poco a poco fue controlando los tiempos de la final, para ir ganando «quinzes» y sumar juegos, siendo más efectivos que los jugadores de Bicorp. El Moro, una vez más, brilló y mostró su clase de gran jugador, muy bien arropado por Escoto, que estuvo a gran altura en el «traure» y en los rebotes, completando una gran final.

El trinquet de Rafelbunyol acogía el domingo las últimas partidas oficiales de la temporada de raspall, las finales de las categorías juvenil, Cuarta B y Segunda. Abrían fuego los más jóvenes, la categoría de promoción de juveniles, donde la pareja de Sergio y Nicolás se llevaban la copa de campeones a Bicorp. A continuación llegaba el turno a la final correspondiente a Cuarta B, en la que el disputado derbi entre Polinyà de Xúquer B y Polinyà de Xúquer C se lo llevaban los primeros. Título para Enric y Pablo sobre Julià y Ricardo.

Cerraba la tarde y la presente edición del trofeo subvencionado por la Diputación de Valencia, la final de la división de plata, en la que los primeros equipos de los clubes de Gavarda y Oliva se enfrentaban en una espectacular partida. El marcador final de 25 por 5, favorable a Gavarda, no reflejó todo lo que ofrecieron los cuatro jugadores finalistas. Josele y Juanjo, integrantes del Oliva, fueron dignos rivales de Pau Alonso y Pau Gallego, jugadores del Gavarda, siendo ovacionados todos ellos en numerosas ocasiones por el público asistente. La pareja de Gavarda ha jugado prácticamente todo el campeonato junta por la ausencia por lesión del joven Ximo Gallego, integrante también de la formación y que estuvo en la final apoyando a sus compañeros. El conjunto gavardino estuvo acompañado por una numerosa afición local, que arropó al Alonso y Gallego durante toda la partida. Ahora tendrán que evaluar la posibilidad de dar el salto a la categoría reina, en la que se verían las caras con formaciones de gran nivel. Gallego, discípulo del Moro, se ha coronado en la misma edición que su mentor.

Por último, la Vall D ganó el título de Cuarta A ante el equipo de Montserrat que debutaba en las finales, mientras la Vall C sucumbió en el partido por el cetro de Tercera ante el Muro.