Tous acepta albergar el vertedero por unanimidad

El Ayuntamiento de Tous ha aprobado por unanimidad solicitar que el macrovertedero de la Ribera se establezca en su término municipal. Así lo decidió en el último pleno, en el que a los siete votos del Partido Popular se les sumaron los dos de las concejalas del PSPV-PSOE. El equipo de gobierno que comanda Cristóbal García considera que si se acoge el vertedero comarcal todo son beneficios, ya que podrían establecerlo lejos del casco urbano (se habla de la zona de la Parra, más cerca de los términos de Catadau o Carlet que del touero) y se crearían numerosos puestos de trabajo, además de la aportación económica que recibirá la localidad por albergarlo. No hay que olvidar que el término de Tous, con 127'5 kilómetros cuadrados, es el más grande de la Ribera y uno de los más extensos de la provincia. Eso le facilita una densidad poblacional muy baja que se sitúan en menos de diez habitantes por kilómetros cuadrado.

La decisión de Tous confirma el cambio de tendencia en cuanto a la aceptación del vertedero comarcal. Las primeras cuatro ubicaciones propuestas, consideradas idóneas por los técnicos de la Agencia Energética de la Ribera, fueron rehusadas de manera rotunda. Los alcaldes de Turís, Montserrat, Real y Llombai se negaron a que el vertedero se instalara en sus localidades. Aquel rechazo frontal se ha diluido en la segunda fase del procedimiento abierto por el Consorcio de Residuos Ribera-Valldigna para encontrar un emplazamiento para el vertedero.

Más municipios receptivos

Hoy se barajan ocho nuevas alternativas de emplazamiento en los términos de Tous, Gavarda, Sellent, Guadassuar, Montroi, Alzira, Catadau y Antella. Los únicos que se mostraron desde el primer segundo reacios fueron la alcaldesa de Montroi, Vanesa Baixauli (PP) y su homólogo de Sellent. Vicente Monar (PP). Sin embargo, este periódico ya contó hace unas semanas que Gavarda y Antella habían mantenido una reunión con el Consorcio de Residuos Ribera-Valldigna, con la que sus alcaldes (Vicente Mompó y Emilia Ortiz) despejaron dudas sobre las condiciones, beneficios y agravios que podrían vivir sus localidades en caso de acoger la planta de residuos. Una de las opciones que barajan es la de compartir la instalación.

El debate sobre la gestión de la basura no es nuevo e incluso ha conseguido que el Consell actual (PSPV-Compromís) y el anterior (PP) se pongan de acuerdo en que tiene que construirse. Así se especifica en el Plan Zonal de Residuos, que señala que cada demarcación debe de enterrar en su territorio los rechazos. La voluntad de Montañana como presidente del Consorcio siempre ha sido que la infraestructura no se construya en una localidad que no la quiera.