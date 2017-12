Aprender a triunfar en el extranjero

Clase práctica en Cullera. Lucía Osa-Melero se ha convertido, con mucho trabajo y esfuerzo, en un ejemplo para aquellas personas que buscan cosechar el éxito en un país ajeno. La profesora cullerense, con varios premios importantes en su haber, comparte algunos de sus secretos y vivencias con los alumnos de dos institutos de su ciudad natal. Una clase magistral con toda una experta en la enseñanza de lenguas extranjeras.

No todos los días se puede tener en una aula de Bachillerato a una ponente que ha triunfado en el extranjero para escuchar de primera mano sus experiencias vitales y aprender de ellas. La cullerense Lucía Osa-Melero, ganadora en el pasado año de tres de los más prestigiosos galardones que se otorgan en los Estados Unidos a la enseñanza en lenguas extranjeras ha regresado a su ciudad natal para pasar un tiempo con su familia. No obstante, su visita también tiene un componente educativo, ya que aprovechó la ocasión para transmitir sus conocimientos y sus logros a los alumnos de los institutos Joan Llopis Marí y Blasco Ibáñez.

Lucía Osa-Melero dedicó esta oportunidad especial para contar a los alumnos de ambos institutos su experiencia. Se trata de una joven cullerense que dejó todo en su ciudad para lanzarse a una aventura de riesgo en un país extranjero, con otra cultura y otras gentes. Los alumnos de los dos centros cullerenses se mostraron especialmente interesados en todo tipo de cuestiones, desde qué hacer para estudiar en el extranjero a cómo vivir al otro lado del océano haciendo aquello que a uno más le gusta. También se preocuparon por temas puramente sentimentales, como lo que supone vivir lejos de la familia o, incluso, formar una nueva lejos de la que te vio nacer.

Los alumnos se quedaron fascinados al conocer a una mujer que ha triunfado ha triunfado en el extranjero y que lo ha hecho sin abandonar su sueño, ejerciendo lo que más le gusta, que es educar en diferentes lenguas.

Las conferencias se realizaron en el Joan Llopis Marí, el lunes, y ayer martes en el Blasco Ibáñez.

En febrero de 2016, la profesora Osa Melero fue galardonada con el prestigioso Mead/ Sans Inc. Fellowship, premio patrocinado por NECTFL (Northeast Conference on the Teaching of Foreign Languages) por el proyecto «Niños y niñas bilingües y biculturales». En noviembre del mismo año, la profesora cullerense y su compañera conseguían el distintivo de «Globally Engaged Recognition» (solo se otorgan 5 premios al año en todo el país), un reconocimiento patrocinado por ACTFL (American Council on the Teaching of Foreign Languages) a la integridad, calidad e innovación del proyecto «Reading to Play, Playing to Read» en la comunidad hispanoparlante de Pittsburgh.



Último galardón

Por último, en abril de 2017, su propia universidad, Duquesne University, reconoció el gran esfuerzo e innovación pedagógica que la profesora cullerense Lucía Osa Melero ha implementado y sigue implementando en sus clases de español avanzado y en la comunidad hispanoparlante.

Esa experiencia es la que compartió con los jóvenes estudiantes de Bachillerato de los dos centros cullerenses. Los alumnos prestaron mucha atención e interés ante la posibilidad de abrirse nuevas puertas al mercado laboral al igual que hizo su vecina Lucía.