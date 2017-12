Almussafes roza el pleno empleo

Los especialistas en economía consideran que en el plano real no existe una tasa de desocupación que resulte igual a cero y por eso el pleno empleo se vincula a niveles muy bajos de desempleo. Concretamente, se habla de una tasa que no exceda el 3% de la población activa. Cuando, a las puertas del 2018, el territorio español sigue lejos de superar completamente la crisis, con registros de desocupación alarmantes si se comparan con las cifras europeas, Almussafes ya logrado situar sus niveles de paro por debajo del 7 %. El tirón de la factoría Ford gracias a su apuesta por nuevos modelos y motores y toda la industria que lleva aparejada que se reparte por el potente polígono Juan Carlos I han convertido a la ciudad ribereña en una auténtica isla del empleo, no ya solo en la comarca, sino en el territorio autonómico y español.

Según los datos oficiales del pasado mes de noviembre, las cifras de paro en Almussafes se encuentran en su nivel más bajo desde hace décadas, tras bajar del 7 % de paro. Concretamente, la tasa actual es del 6,97 %, lo que supone que un total de 431 vecinos y vecinas de Almussafes se encuentran en situación de desempleo. En el descenso también han contribuido las políticas activas de empleo desarrolladas por el consistorio. «Además de las contrataciones directas de vecinos y vecinas de Almussafes que se encuentran sin trabajo a través de los planes de ocupación local, también fomentamos la contratación por parte de las empresas ofreciendo subvenciones a la contratación de hasta 3.700 euros, así como también el impulso de ayudas al cooperativismo y al emprendimiento. De hecho, en los presupuestos municipales de 2018 hemos destinado más de 610.000 euros en políticas activas de empleo. Desgraciadamente, PP y Compromís no están de acuerdo con estas medidas, tal y como demostraron con su voto en contra», argumentó ayer el primer edil, Toni González.

El paro recuperó este mes en la Ribera cifras del año 2008 al bajar de la cota de 20.000 afectados. El Servef contabilizó 19.005 desempleados inscritos al cerrar noviembre, el mejor registro en nueve años, siendo la industria y la agricultura el motor del descenso generalizado en todos los sectores. Sin embargo, los niveles de Almussafes son inéditos.

«Estos datos demuestran que los socialistas de Almussafes vamos por el camino correcto. Sabemos que cada parado es un drama familiar y por eso no descansaremos hasta que la tasa de paro de nuestro municipio sea la más baja posible, destinando los recursos que podamos a esta finalidad», concluyó Toni González.