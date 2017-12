Cuenca hace escuela en Sueca

Billar. La capital de la Ribera Baixa cuenta con uno de los clubes de billar más potentes de España. Sus integrantes trabajan a diario para ampliar su masa social y por ello se organizó una jornada de difusión entre los alumnos y alumnas suecanas.

Considerar a Raül Cuenca como uno de los tres mejores deportistas de la historia de la Ribera ya no sorprende a nadie. Lo es por méritos propios y así lo reconoció su localidad, Sueca, ofreciéndole la medalla de oro de la ciudad. Se premiaba así no sólo su trayectoria intachable que lo ha llevado a situarse como un referente internacional del billar, sino también su compromiso con la localidad, su arraigo innegociable y su implicación para difundir el deporte de las carambolas. Y es que Cuenca siempre está disponible cuando de propagar los valores del billar se trata. Es prácticamente un docente de su deporte. Lo demostró recientemente con su visita el colegio Lluís Vives de Sueca, en la que compartió experiencias con los alumnos de Secundaria y les ofreció una «master class», una exhibición para alimentar su curiosidad por un deporte que en otros países permite la vida profesional. No en España.

El campeón de Europa y veintitrés veces poseedor del títulos de España de billar visitó el centro para fomentar la práctica de este deporte entre los alumnos en una jornada organizada por el departamento de Educación Física del centro.

Raúl Cuenca estuvo acompañado por algunos de los miembros del Club Billar Sueca. La jornada fue muy provechosa ya que además de explicar las reglas y nociones básicas para practicar este deporte, los alumnos y alumnas pudieron practicar aquello que habían aprendido en una mesa de billar cedida por la federación valenciana.

Los alumnos recogieron la invitación realizada por parte de los componentes del Club Billar Sueca para poder visitar el centro deportivo y practicar de forma totalmente gratuita con las carambolas. Toda una experiencia que, aseguraron, tendrá continuidad.