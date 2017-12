Los actuales líderes comarcales del PSPV renuncian a la reelección

El proceso de renovación y las nuevas incompatibilidades impuestas por las bases del PSOE para evitar la acumulación de cargos van a forzar el relevo de los actuales secretarios generales de los socialistas de la Ribera Alta y Baixa. Ni el exalcalde de l´Alcúdia, Robert Martínez, ni la actual primera autoridad de Cullera, Jordi Mayor, van a continuar al frente de sus agrupaciones comarcales. El terremoto que ha sacudido el ámbito doméstico socialista en los últimos dos años ha vaciado de contenido la estructura comarcal y el puesto ya no resulta tan apetecible.

Ni Martínez ni Mayor han mostrado voluntad de revalidar el liderazgo, aunque los nuevos estatutos del partido tampoco les daban mucha opción al impedir que asuman nuevas responsabilidades internas quienes ya ostentan algun otro cargo orgánico. Esa restricción también impide que otros referentes del partido, como el alcireño Fernando Pascual, el alcalde de Almussafes, Toni González, o el portavoz socialista de Sueca, Dimas Vázquez, puedan sustituirles. Se abre ahora un hueco a la nueva hornada de militantes que empuja desde atrás. El protagonismo corresponde ahora a los municipios más pequeños. La alcaldesa de La Pobla Llarga, Neus Garrigues, y el sindicalista y exedil de Alginet Josep Rizal competirán por el puesto en la Ribera Alta.

Salida silenciosa

El actual secretario general no ha opuesto ninguna resistencia. Él mismo ha decidido alejarse. Robert Martínez comunicó hace semanas que no pensaba presentar batalla para buscar la reelección. Reincorporado a la docencia tras abandonar la alcaldía de l´Alcúdia, ha llegado a rechazar algunas ofertas para incorporarse a la administración autonómica. La última le tentó poco antes del verano. Luchó por lograr un puesto de salida en la lista autonómica del PSPV, pero finalmente, tras protagonizar tensas fricciones con compañeros de la agrupación de l´Alcúdia, no consiguió ni el acta de diputado ni un puesto relevante en el organigrama del Consell una vez sellada la alianza entre los socialistas, Compromís y Podemos para recuperar la Generalitat y poner fin a la larga etapa de gobierno del PP. Las oportunidades que le llegaron después tampoco han convencido a Martínez.

La marcha del actual secretario general correrá pareja a la del actual secretario de Organización, Fernando Pascual, que ya ocupa la secretaría de Infraestructuras de la ejecutiva provincial. Los socialistas de la Ribera podrán votar a sus nuevos dirigentes a primeros de marzo. Tras las vacaciones navideñas, se reunirá el comité comarcal para definir el calendario de las primarias.

Mantener la influencia

Otro de las cabezas visibles del socialismo comarcal, Jordi Mayor, tampoco continuará al frente del PSOE de la Ribera Baixa. Su cercanía al actual presidente de la Generalitat, Ximo Puig, le permitió acceder a la secretaría de Turismo de la ejecutiva del PSPV y no puede compatibilizar ambos cargos. De todos modos, hace meses que ya había confiado a su círculo más cercano de colaboradores que quería abandonar el puesto, ya que la alcaldía de Cullera le absorve mucho tiempo. Ahora sólo puede aspirar a utilizar su influencia para elegir un sustituto de su gusto.

Quien tampoco podrá reemplazarle es el alcalde de Almussafes, el hombre que coordinó las primarias de Pedro Sanchez en la comarca y que, sin embargo, ha sabido después ganarse la confianza de Ximo Puig. Hoy es secretario de Industria del PSPV y miembro del comité federal del PSOE junto a la alcireña Isabel Aguilar.