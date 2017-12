Més Algemesí ve la contratación de ocho parados para que vigilen zonas verdes como una «ocurrencia»

El portavoz municipal de Més Algemesí, Josep Bermúdez, criticó ayer al equipo de gobierno, formado por representantes del PSPV y EU, por haber invertido 34.694 euros en la contratación de ocho desempleados para el Servicio de Información Cívica y Fomento de la Convivencia Ciudadana, que se dedicarán a vigilar los parques públicos de la ciudad y la zona recreativa de la Xopera, al entender que, al no disponer de rango de autoridad alguna, sólo pueden limitarse a llamar la atención por las conductas incívicas que observen y pueden poner por ello «en peligro su integridad física».

Bermúdez matiza que su grupo no está en contra de los planes de fomento del empleo porque consideraría bien gastado el dinero que se destinara a contratar a desempleados para labores de mantenimiento del cementerio, para completar la brigada de obras o para realizar trabajos de mantenimiento en jardinería o reparación de caminos rurales pero no aquel que se invierta en contratar a personas que «llamen la atención a quienes no utilizan bien los contenedores, que no recojan los excrementos de los animales, que estacionen indebidamente o que provoquen ruido».

Més Algemesí tampoco ve mal que se les recrimine pero ve peligroso que lo hagan «porque no tienen categoría de autoridad». Y añaden: «Por mucho que llamen a la policía, si no presencia los hechos, la denuncia contra los infractores la deberían de interponer los vigilantes, que no gozan de presunción de veracidad».