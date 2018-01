Recuperan en Domeño dos perros robados en Benifaió en julio que valen 12.000 ?

La Guardia Civil de Almussafes y Llíria ha recuperado dos perros de la raza American Bully que fueron robados en Benifaió hace seis meses. Su dueño, José Luis Pecino, explicó ayer a Levante-EMV que ya «daba por perdidas» sus mascotas, que compró hace un año más o menos y que su hijo pequeño se encargaba de cuidar y criar. El valor de cada can sobrepasa los 6.000 euros.

Pecino y sus trabajadores se dirigían el 18 de julio hacia la finca donde crían caballos en la partida Font de Musa de Benifaió cuando se encontraron algunas puertas abiertas. «En ese momento comprendimos que habían entrado a robar. Se llevaron herramientas, motores eléctricos, un televisor, un ordenador, monturas de caballo..., pero lo que no nos esperábamos es que nos hubieran quitado los perros», afirmó Pecino, que añadió: «Los compramos a un amigo y mi hijo pequeño los ha criado. Tener que decirle que ya no hacía falta que viniera a jugar con ellos fue muy duro».

Tras un periodo de «mucha impotencia», un hallazgo fortuito les acercó un poco a sus mascotas. «A los dos meses nos encontramos con los motores en el mercado de Montserrat. Lo denunciamos a la Guardia Civil y, aunque no sabíamos nada de los perros, aquello nos esperanzó», aseguró.

Mientras la Benemérita investigaba aquel descubrimiento, Pecino y su familia continuaron su particular búsqueda. «Fuimos a algunos concursos de perros, a ver si aparecía algún espontáneo. He recorrido varios pueblos preguntando. Me daba igual no recuperar las herramientas, yo sólo quería recuperar a nuestros perros. Pero después de seis meses pensábamos que no los íbamos a encontrar, nuestra única esperanza era que se escaparan por un descuido y que alguien los viera y nos avisara», adujo.

Las pesquisas de la Guardia Civil llevaron a los agentes hasta una residencia de Domeño, una localidad cercana a Llíria. Fruto de la operación se recuperaron las mascotas y dos motores eléctricos. Además, el instituto armado detuvo a un varón de 64 años por estar implicado en un delito de robo con fuerza.