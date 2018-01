El PP lleva a la Fiscalía la subrogación de siete empleadas de la limpieza

El Partido Popular de Algemesí ha denunciado ante la Fiscalía la subrogación de siete trabajadoras que se encargaban de la limpieza de los colegios públicos Cervantes, Ribalta y Blasco Ibáñez al considerar que se trata de un presunto caso de prevaricación administrativa. El equipo de gobierno (PSPV-EU) ha rectificado su intención inicial de prestar el servicio de forma directa tras el requerimiento de la Delegación del Gobierno que alertaba de «un fraude de ley por un acceso encubierto a la función pública», aunque mantiene a las empleadas mientras adjudica el nuevo contrato que ya ha licitado. El concejal de Personal, Asensio García, aseguró que esta situación se subsanará «en cuestión de días». De hecho, el plazo de presentación de ofertas para la nueva adjudicación concluye el próximo 8 de enero.

Los populares, que ya amenazaron en su momento con llevar la situación de las siete trabajadoras a la Fiscalía, han cumplido con este anuncio y también han trasladado el expediente al Tribunal de Cuentas de Madrid «para que lo investiguen y depuren las responsabilidades que sean necesarias», esgrimió ayer.

«Estas empleadas estaban a cargo de la empresa que tenía adjudicado el servicio, pero el equipo de gobierno decidió, por pura ideología, no prorrogar el contrato y recuperar el servicio. El problema es que la ley impide recuperar también a los trabajadores y hacerlos 'funcionarios por vía directa'. El equipo de gobierno lo sabía, y los informes de los técnicos así lo advirtieron», añadió el líder de la formación, Vicent García.



«No se puede ir tan rápido»

El ejecutivo de Algemesí aprobó por unanimidad en junta de gobierno de 27 de octubre la subrogación de las siete trabajadoras de la limpieza en un proceso que seguía los mismos pasos que marcó Alzira con los servicios de la radio y la piscina (caso en el que la justicia anuló el acuerdo). Poco después recibieron un requerimiento de la Delegación del Gobierno en el que se concluía que aquello suponía «un fraude de ley, ya que nos encontramos ante un acceso encubierto a la función pública» y que «en ningún momento se hace referencia a la superación de ninguna prueba ni proceso selectivo, sino que la asunción del personal se hace por reversión del servicio». Además, amenazaba con impugnar la subrogación.

El gobierno de Algemesí anunció que rectificaría, anularía la subrogación y licitaría una nueva contrata. Una anulación que, según los populares, se quedó en el tintero «en un acto de chulería y prepotencia» del ejecutivo local. La cuestión es que, a día de hoy, las siete trabajadoras de limpieza de los colegios todavía figuran como empleadas a nombre del ayuntamiento para evitar su despido.

No obstante, Asensio García, no mostró preocupación alguna por la denuncia del PP y aseguró que la situación se subsanará «en cuestión de días». El edil de Personal recalcó que se está siguiendo el proceso administrativo que corresponde tras publicarse la licitación. «Estamos siguiendo los pasos que toca, las cosas no pueden ir tan rápido», adujo García, que añadió: «Cuando eso ocurra, bien si repite la actual empresa o se adjudica el contrato a una nueva, las empleadas continuarán con su trabajo. Siempre hemos velado por la seguridad de sus puestos», incidió el edil.