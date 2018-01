La UD Alzira cae pero está a sólo dos puntos de la tercera posición que permite subir

El fútbol femenino también ha vuelto a la competición y a la UD Alzira se le han atragantado los turrones. El Ciutat de Benidorm se mostró como ese rival incómodo que, pese a ser sexto por la cola, solo es el cuarto equipo menos goleado, al que el Levante o Aspe solo ganaron por la mínima. Las discípulas de David Bermell empataron a dos un encuentro que a los diez minutos iban perdiendo 2-0. El técnico alcireño alineó a Cris; Eva Escandell (Carla, 60'), María, Eva Lacuesta, Esther, Paula, Bárbara (Marta Antón, 60'), Maite, Náyare, Blanca (Laura, 66') y Jessi. En el minuto 66 Paula redujo diferencias y a los ocho minutos de salir al campo Marta obtuvo el 2-2. Las alcireñas son cuartas a dos puntos del Inprosports San Vicente –único equipo que ascendería-. El Alzira recibe el sábado a las 19'30 horas al CD Barrio Obrero de Alicante, colista con solo tres puntos.

En 2.ª la primera jornada de 2018 dejó un cambio de líder y otra nueva situación complicada en el Sollana. El At. Càrcer descansó esta jornada y el Castellonense se aprovechó de ello, tras vencer como visitante al Guadassuar en el derbi ribereño, para auparse nuevamente a una primera plaza. No falló el equipo de Gabi Martínez en un encuentro en el que, tras unos primeros minutos de igualdad, el Castellonense se hizo con el control, aunque se topó con una férrea defensa del Guadassuar. María Oreto avisó con un testarazo en un saque de esquina que se marchó a las manos de Sara Ribera. El encuentro se revolucionó en los últimos minutos de primer tiempo. El parón no le ha afectado a Rocío Sauco. La máxima goleadora de la categoría se encargó de inaugurar el marcador con un disparo que supero por arriba a la portera local. Rápidamente reaccionó el Guadassuar y Marta Collado, a balón parado, puso las tablas antes del tiempo de asueto. La misma Rocío deshizo la igualada en el minuto 58, esta vez con un chut lejos del alcance de la portera rival. El Guadassuar tuvo en sus botas el empate en el descuento pero el esférico terminó en poder de María Nicolás.

En el Sollana la situación se ha vuelto a complicar. Si hace unas jornadas solo pudieron jugar con diez jugadoras, en ésta no se presentaron. A pesar de que desde el Sollana se envío, vía correo electrónico, una notificación a la federación comunicando la más que posible situación, un representante del club se desplazó hasta el feudo de La Costera con el fin de dejar constancia de los hechos tanto al colegiado como al conjunto local. Ahora al club de La Torreta solo le cabe esperar el dictámen del ente federativo, a falta de una jornada para que termine la primera vuelta.