El Ayuntamiento de Montroi se resiste a pagar la indemnización judicial

Con el estallido de la burbuja inmobiliaria, los rescates bancarios o las irregularidades urbanísticas se ha convertido casi en costumbre que la Administración acabe por pagar los platos rotos de los excesos cometidos tanto en el ámbito público como privado. Esa es una situación que el Ayuntamiento de Montroi intentará evitar en el juicio sobre corrupción urbanística que empezó el lunes ya que, una vez resuelta la parte penal, nadie descarta que recaiga en el ayuntamiento la responsabilidad civil que forzará el pago de indemnizaciones, lo que supondría un lastre considerable para la economía de una localidad que cuenta con menos de tres mil habitantes, dado que algunas fuentes fijan la cuantía de las compensaciones muy por encima del millón de euros. Los afectados son casi doscientos.

La postura oficial del consistorio es, evidentemente, de máximo respeto hacia el desarrollo del proceso judicial y la sentencia que corresponda. Pero la preocupaciuón es enorme. El ayuntamiento concentrará a partir del lunes, fecha prevista para la segunda sesión del juicio, todo su esfuerzo en evitar una condena que le obligue a pagar las indemnizaciones. De hecho, el consistorio cuestiona que tenga que costearlas por diversos motivos. El principal, a su entender, es que la trama de compraventa de viviendas ilegales que afecta a las urbanizaciones de Las Palomas, L'Hospitalet, Les Valletes, Los Corrales y Pla Galán es un asunto que atañe a particulares, es decir, a las empresas y clientes que realizaron las transacciones. Sobre todo, si se tiene en cuenta que los dieciséis acusados han confesado su implicación en la estafa a cambio de la reducción de sus condenas.

Sin embargo, será complejo evitar la responsabilidad que atañe al consistorio dado que uno de los implicados es el exalcalde Francisco Javier Carrión, que ha aceptado una pena de un año y 10 meses de prisión. Es ahí donde entra en juego el artículo 121 del código penal, que impone a las administraciones públicas responder subsidiariamente de los daños causados por delitos que se cometen por una autoridad, derivados de contratos de la propia administración o cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos.



El papel de la aseguradora

Por tanto, aunque pudiera parecer que una vez resuelta la parte penal del juicio el resto del proceso será sencillo, no es el caso. En primer lugar, se tratará de dilucidar si el ayuntamiento debe o no hacerse cargo del pago de las indemnizaciones a los afectados. Una segunda cuestión, y no menos importante, será cuantificar dicha responsabilidad civil. Ahí deberán tenerse en cuenta aspectos como la tipología de los afectados, ya que algunos sí recibieron viviendas, mientras que otros tan sólo una parcela. Habrá casos en los que, en base a la transacción efectuada, el ayuntamiento podría quedar exento de indemnizar a las víctimas de la estafa inmobiliaria.

Otro punto a tener en cuenta tiene que ver con quién asume dichas indemnizaciones. El ayuntamiento, como cualquier administración pública, empresa o particular, tiene sus pólizas de seguros y cuenta con una cobertura de responsabilidad civil general, de modo que la compañía podría asumir dichos costes. Estas cuestiones también se abordarán en el juicio que tendrá lugar en la Ciutat de la Justícia de València. Por otra parte, la relación entre ayuntamiento y la empresa aseguradora podría desembocar, a su vez, en un proceso judicial paralelo en caso de que se niegue a asumir el pago de las indemnizaciones.