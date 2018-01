Cristian Herrera traslada al Alzira su voluntad de fichar por el Castellón

La negociación UD Alzira-CD Castellón por el traspaso de Cristian Herrera podría concluir en unos días. Así debería ser ya que el catalán no podrá jugar el domingo contra el Torre Levante por sanción y a ambos clubes les conviene tener cuanto antes a Cristian y su sustituto para que se coordinen con sus nuevos compañeros. Cristian desea ir al Castellón, donde cobrará el triple que en Alzira y con un contrato de dos años y medio. Clubes de 2ª. B como el At. Saguntino, Ontinyent e incluso el Formentera se han interesado por el gerundense. Incluso el millonario La Nucia. Sin embargo, los alicantinos se negaban a pagar ningún traspaso y, al saber que los clubes estaban en negociaciones, no llegaron a realizar oferta al jugador.

Actualmente, la oferta albinegra es excesivamente baja ya que el Alzira pierde un activo demasiado importante que quiere ver compensado con una cantidad interesante y un futbolista. Nico Leone sería muy bien recibido. Tiene 23 años y el año pasado marcó 13 goles. La otra alternativa, Rubén Fonte, solo ha marcado una media de 4 goles en las últimas tres temporadas desde los 14 marcados en el Acero en la 14-15.