«Este gobierno vive de la renta de la gestión del PP»

Elena Bastidas se mostró firme al señalar que «Alzira ha perdido su liderazgo como ciudad de referencia en la comarca y la C. Valenciana» y lamentó que los presupuestos de 2018 no contemplen ningún proyecto que pueda ejercer de motor económico, social o cultural. La líder popular señaló que el tripartito «vive de la renta de la gestión del PP» y lamentó que, pese a disponer de más recursos por la mejora de las liquidaciones del Estado, no se traduzca en una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. «Sólo sirve para mantener el equilibrio del gobierno», dijo.