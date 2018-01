Més Algemesí alivia la presión sobre el bipartito al aprobarle los presupuestos

«Hemos aparcado otras diferencias y hemos puesto el bienestar de Algemesí por encima de los intereses de partido». Las palabras del portavoz de Més Algemesí, Josep Bermúdez, permiten respirar, momentáneamente, al equipo de gobierno de la ciudad ya que se traduce en la aprobación de los presupuestos municipales en un año clave, dado que se convierte en el último completo antes de las elecciones de mediados de 2019. Bermúdez, que inicialmente votó junto al PP en contra del esbozo de presupuesto, argumentó ayer su decisión en el hecho de que sus propuestas habían sido escuchadas y por lo tanto no había razón para no dar su apoyo a un ejecutivo de talante progresista que, sin embargo, las ha pasado canutas durante toda la legislatura para que no fuese Més Algemesí la que marcase el tempo del partido.

La formación de izquierdas ofrece así el apoyo necesario al bipartito formado por el PSPV-PSOE y Esquerra Unida del País Valencià. Las negociaciones continuadas entre las tres formaciones han servido para sacar adelante las cuentas anuales, porque en caso contrario, se tendrían que prorrogar las cuentas del año pasado. Según adujo la alcaldesa de Algemesí, Marta Trenzano, «estamos satisfechos con el acuerdo de presupuestos porque se mantiene la línea de trabajo iniciada en esta legislatura y nos permitirá la agilidad financiera y contable necesarias para trabajar con una Hacienda municipal saneada y que ha bajado considerablemente la deuda municipal». Bermúdez destacó que el nuevo presupuesto que se llevará al pleno municipal es más social que el anterior, dado que se destinan 45.000 euros a la reforma del Centro de Participación del Raval donde se llevan a cabo los proyectos RIU y Barrio-Escuela. Para Josep Bermúdez, si se descuentan la subida del nuevo contrato del basura y limpieza viaria queda poco dinero para invertir, según argumentó en su intervención en el pleno. Además, añadió que Més Algemesí considera «importante este año financiar totalmente el nuevo pabellón, invertir en el centro del Raval y continuar la apuesta por la dinamización económica. El gobierno ha escuchado nuestras propuestas, nosotros las suyas, y finalmente hemos pactado los mejores presupuestos posibles para Algemesí».

El primer teniente de alcalde, Pere Blanco, en nombre de Esquerra Unida, subrayó la importancia que este acuerdo tripartito tiene para los presupuestos de este año, ya que permite que se pueda disfrutar de « una continuidad a lo largo de lo que queda de legislatura, tal y como ofrecíamos desde el equipo de gobierno al inicio de las conversaciones».