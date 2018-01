Pablo Bellot gana el premio pictórico de Algemesí con una obra de crítica social

Sagaz, crítica y valiente es la obra «Señales de humo», de Pablo Bellot, que se ha alzado con el primer premio en el certamen de pintura de Algemesí, que cumple su XXIII edición con un récord de participación de 285 obras. El jurado -que estaba formado por José Luis Pérez Pont, director del Consorcio de Museos; Ester Alba, decana de la Facultat d'Història i Geografia de València; José Sanleón, pintor y escultor, el pintor Esteve Adam y Marisol Salanova, crítica de arte- ha tenido una ardua labor de preselección y selección de 20 pinturas finalistas.

El próximo viernes día 26 tendrá lugar la inauguración de esta exposición y la entrega del premio con una dotación de 6.000 euros a la obra ganadora. Asimismo, se hará entrega de los diplomas de los accésits designados por el jurado a las obras «Nobody will be speak about us when we ere dead», de Maria Carbonell, «y 44 maneras de dibujar a una madre», de Sonia Carballo.

La organización ha destacado que esta edición supone la ratificación de este premio como uno de los certámenes más importantes del panorama español gracias a la objetividad de un jurado que se constituye de manera renovada cada edición con personalidades del mundo del arte, universidad, museos y cultura. La exposición es un plato fuerte del panorama artístico ya que supone un itinerario por las diversas facetas del concepto, formas y expresiones de la pintura contemporánea a partir de obras procedentes de diversos puntos de España. La muestra podrá ser visitada hasta el 11 de marzo.