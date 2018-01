Cuatro años sin «mascletà» aérea

La Junta Local Fallera de Alzira mantendrá en el programa de fiestas de este año una semana completa de «mascletades», aunque la posibilidad de que los pirotécnicos puedan recuperar el fuego aéreo en la plaza del Reino continúa en el aire. La revisión de la normativa que impulsó la Conselleria de Medio Ambiente para incluir algunas excepciones a la prohibición actual de disparar este tipo de fuegos artificiales a menos de 500 metros de un terreno forestal, en el caso de Alzira el barranco de la Casella, sigue en tramitación, y la concejal de Fiestas, Isabel Aguilar, reconoció que «no es fácil» que pueda entrar en vigor antes de las próximas Fallas. «Pero no imposible», comentó el presidente de la JLF, Jaume Bohigues, para tratar de infundir un punto de optimismo. Será el cuarto año en que se suprime el fuego aéreo de las «mascletades» para no incumplir la normativa después de que las comisiones descartaran en 2016 buscar un lugar de disparo alternativo.

Aguilar y Bohigues participaron ayer en la firma de las bases del concurso de «mascletades», en el que este año debutarán Pirotécnica Alicantina y Pironova. Seis firmas participarán en este certamen nacional, mientras que la pirotecnia alcireña Crespo disparará la «mascletà» del día de Sant Josep como ganadora de la pasada edición.

Un sorteo ha determinado que sea Pironova la que abra fuego el martes día 13, a la que seguirán Pirotècnia Valenciana, Crespo, Reyes Martí, Pirotécnica Alicantina mientras que otra firma procedente de esa provincia, Dragón, cerrará el concurso el domingo 18. Crespo disparará la última «mascletà» de las fiestas el día 19. La empresa que consiga el primer premio se ganará el derecho a disparar tanto la «mascletà» del Mig Any Faller en septiembre como la del día de Sant Josep de las Fallas de 2019.

La vicealcaldesa, Isabel Aguilar, mostró su satisfacción al entender que la firma del convenio cumple uno de los compromisos que debe asumir la JLF con la subvención municipal y, por otra parte, se mostró decepcionada al no haberse aprobado aún el cambio normativo que permitiría recuperar el fuego aéreo en la plaza del Reino. «La directora general está bastante agobiada porque hay muchos políticos, pero también pirotécnicos, que han ido a hablar con ella porque se trata de una normativa que en algunas ciudades tiene sentido, pero en otras no», incidió, mientras recordaba el esfuerzo realizado el año pasado por el ayuntamiento aportando diferentes informes para conseguir una autorización que no llegó. «No contestaron porque tenemos razón, pero la normativa afecta a todos», incidió. Aguilar recordó que el cambio tramitado ha pasado la fase de exposición pública y se encuentra en manos de la Abogacía de la Generalitat, por lo que admitió que no es probable que se pueda autorizar el fuego aéreo este año. «Es un tema de plazos, no de falta de voluntad», comentó.

Bohigues destacó que, dentro de las bases, los pirotécnicos tienen libertad para diseñar sus «mascletades» y que todos acuden con intención de ganar. El representante de Pironova, Domingo López, comentó como empresa debutante que «siempre es un placer conocer plazas nuevas donde ejercer nuestra profesión» y adelantó que vendrá a Alzira «con una 'mascletà' muy reducida de espacio» por lo que han podido comprobar en videos de la plaza del Reino «pero muy potente». López lamentó la falta de fuego aéreo que, en un símil, comparó con la guinda de un pastel.