Investigan si el cadáver del Xúquer es de un joven alcireño

La policía baraja que el cadáver encontrado ayer flotando en el Xúquer por un piragüista de Algemesí corresponde a un alcireño que permanece desaparecido desde mediados de diciembre. La primera estimación del forense, a la espera de la autopsia, no detectó signos de violencia. «La Policía Nacional está investigando la identidad y las causas de la muerte», señalaron fuentes oficiales.

El cuerpo, que pertenece a un varón de unos 35 años, fue localizado por J. Ramón Redondo, un piragüista que había salido a entrenar y que decidió remontar el río en dirección a Alzira, un itinerario que no suelen realizar los miembros del club. No lo vio al subir, pero sí al bajar y regresó a casa en bici para llamar al 112 al no disponer de móvil. Un oficial de la Policía Local se introdujo con él después para llegar con piraguas hasta el cadáver, que había encallado a tres kilómetros, en término de Alzira. El agente lo mantuvo localizado hasta que los bomberos llegaron con una Zodiac para extraerlo. La policía de Algemesí recurrió a un dron para la localización.