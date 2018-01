Llombai mantiene vivos a los Borja

No falta un detalle: coloridas banderolas colgadas en los balcones, caballeros paseándose entre la multitud y un gremio de artesanos dispuestos a mostrar sus mejores obras. Solo la presencia de las autoridades allí congregadas, sobre un camino de paja y barro, son las únicas que no parecían de este mundo. Ellas y los miles de curiosos que descubren atónitos rincón tras rincón, los únicos personajes del siglo XXI que pueden observarse por estos lares. Por lo demás, nadie diría que Llombai no ha vuelto de pleno a la época del Renacimiento. Porque aunque tan solo sea por un par de días, lo ha hecho.

Por las calles se extiende una mezcla de culturas, una caballería, actuaciones teatrales, más de una veintena de oficios representados con el objetivo de que no desaparezcan, un zoco árabe, juegos de ingenio, grupos musicales, soldados, espadachines, actores no exentos de ser calificados como extraños, decenas y decenas de expositores, camellos, aves rapaces, un tiovivo y, así, la lista puede ser interminable.



Recreación histórica

La decoración renacentista que engalana los metros y metros de feria con doseles, banderines y colgaduras; la gama de olores añejos de los puestos que venden medios naturales para todo tipo de dolencias; el desfile de trajes y las melodías eclécticas con toques de rock medieval, transportan a los visitantes a una época pretérita de honor e hidalguía. «Es la primera vez que venimos y nos ha sorprendido. Habíamos oído hablar del mercado pero en persona impresiona más. Es imposible marcharse a casa sin haber comprado algo», señaló Diego Vanaclocha, vecino de València.

El despliegue armamentístico del siglo XVI casi puede equipararse al de las fuerzas del orden que se encargan de velar por la seguridad de los más de 120.000 visitantes que espera recibir la organización. De hecho, por las calles hay más de 60 miembros de la Guardia Civil, 20 agentes de la Policía Local, 50 voluntarios de Protección Civil y 3 equipos sanitarios. Asimismo, el centro urbano está cerrado al tráfico y blindado por bloques de hormigón.

Aunque más allá del dispositivo, el paseante tiene la opción de dejarse hechizar por los encantos gastronómicos que a cada paso tientan el paladar con manjares representativos de toda la península, con profusión de sabores y olores. Tampoco se quedan atrás los torneos, así como el baile de los abanderados, venidos directamente de Italia, ni los negocios locales, que aprovechan la ocasión para beneficiarse del turismo. Por tanto, y siguiendo con la voz del citado pregonero: «Nobles y vasallos, sean bienvenidos a la recreación histórica de Llombai».