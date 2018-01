La UD Alzira pierde ante el Paiporta y sigue sin saber lo que es ganar en 2018

La UD Alzira no ha empezado el año con buen pie. Pese a que la primera jornada del 2018 logró un valioso empate frente al líder de la categoría, el Atlético Levante, suma ya dos derrotas consecutivas ante el Torre Levante y la última ayer, contra el Paiporta. Los primeros 45 minutos destacaron por las lesiones, dos para los locales y una para los azulgrana. En el apartado deportivo, el primero en golpear fue el conjunto azulgrana con un golazo de Francesc, bajo la atenta mirada de Cristian Herrera, que presenció el partido desde la grada, a la espera de que se haga oficial su incorporación al CD Castellón.

Los pupilos de Fernando Gómez pudieron sentenciar el partido antes de pasar por el túnel de vestuarios con dos ocasiones claras de Javier García y otra de Mota, pero no estuvieron acertados y la ley del fútbol les acabó castigando. Perdonaron demasiado en el área contraria y lo acabaron pagando demasiado caro.

En los primeros compases del segundo tiempo, el Paiporta empató con un gran gol de libre directo de Loren. Los ribereños no supieron despertar del golpe y el Paiporta lo aprovechó para marcar el segundo en el ecuador del segundo acto por mediación de Pozo. Siguieron insistiendo los de l'Horta y ese trabajo, terminó con premio. Pozo volvió a anotar para los suyos y marcó el 3-1. En los últimos minutos, Boix logró un gol que puso en aprietos a los locales, no obstante, el tiempo no dio para más y la UD perdió en El Palleter.