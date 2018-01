UD Castellonense y Càrcer continúan con su lucha por el liderato de Segunda

El Alzira femenino sacó un excelente resultado de la visita a su máximo rival en la lucha por la única plaza que da el ascenso a la liga Autonómica. Empató a cero en el campo del Inprosports Sant Vicent y, aunque sigue a dos puntos de las alicantinas, les gana el «golaveraje» ya que en la primera vuelta ganaron las blaugranas 4-3. Las locales solo habían cedido un empate en casa contra el Elx B.

Cris hizo dos excelentes paradas a disparos sanvicenteros pero fueron las ribereñas las que tuvieron las mejores y mayores ocasiones. Eva giró demasiado el cuello en el segundo palo cuando se cantaba el gol, la cancerbera local le sacó un disparo a Paula y Maite tuvo el 0-1 también en la siguiente jugada. De nuevo la carletense pudo adelantar a las discípulas de David Bermell que empezó a correr cantando el gol y confundió a la exvalencianista que también lo celebró sin que finalmente entrara.

En 2.ª el Castellonense sigue en lo más alto gracias a la contundente victoria por 0-5 conseguida en el Municipal de Vallada. Todavía no ocupaba la gente sus asientos y Rocío Sauco ya había inaugurado el marcador aunque éste no volvería a moverse hasta pasado el primer tiempo. Nada más volver de vestuarios las ribereñas pisaron el acelerador y golpearon por medio de Judit y de Rocío nuevamente. Jana Gimeno, con un doblete en nueve minutos, se encargó de cerrar una goleada que les permite alcanzar los 31 puntos. El «invictus Càrcer», como ya se le ha bautizado, también hizo lo propio y sigue, con un punto menos, en la segunda posición al acecho del equipo vecino. Las pupilas de Jaime Bataller no lo tuvieron fácil ante La Font de la Figuera que presentó un centro del campo con jugadoras de calidad. En el primer periodo los ataques estuvieron muy trabados. Las ribereñas pusieron en alerta a su rival con varios saques de esquina. Las de La Costera replicaron a balón parado obligando a Julia Cañadas a realizar una gran estirada. Los cambios, con la entrada de Andrea Tormo y Ainhoa Sánchez, fueron clave para romper la igualada. En el minuto 66 Tormo encontraba terreno por la izquierda y servía al espacio un balón que Sánchez, entrando con todo, no desaprovechó. La férrea defensa del Càrcer evitó sustos de última hora aunque para entonces la capitana, Rocío Hervás, ya había tirado de galones y clase para cerrar la cuenta con un doblete.

El Guadassuar, que terminó con nueve jugadoras por sendas lesiones, no corrió la misma suerte en El Sequiol. Al filo de la media hora se adelantó el Llosa y las féminas de Carlos Gallego pudieron aguantar hasta que otros tres tantos locales les dejaron fuera del partido.