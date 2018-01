Dimite un edil del PSPV de Guadassuar para evitar dar su apoyo a un segundo vertedero

La disposición del gobierno de Guadassuar (Compromís-PSOE) a aceptar la instalación en el término municipal del vertedero de rechazos proyectado por el Consorcio de Residuos Ribera-Valldigna se ha cobrado la primera víctima. El concejal socialista Vicent Rosell, responsable hasta ahora de las áreas de Urbanismo y Agricultura, ha formalizado su dimisión «por coherencia» con la oposición que siempre ha mantenido a que esta infraestructura se ubique en Guadassuar.

Rosell presentó su renuncia por registro de entrada el pasado lunes 15 «después de darle muchas vueltas», según reconoció ayer a Levante-EMV, y la misma se materializará en el pleno que la corporación celebra mañana. «Me voy triste y muy dolido porque no esperaba que ocurriera esto», comentó ayer el edil, que cierra de este modo una etapa de casi quince años como concejal.

«Los que hemos estado muchos años haciendo campaña contra ese vertedero, presentando alegaciones y protestando no podemos estar de acuerdo. Básicamente es el mismo proyecto que tenía el PP y, aunque cambia de lugar, no deja de ser un vertedero de rechazos que no se sabe cómo acabará», incidió Rosell, que reveló la disposición de sus hasta ahora compañeros de gobierno a que la planta pueda recalar en su término municipal. «Me voy por ser coherente con lo que hecho hasta ahora y porque no puedo ir en contra de mis compañeros en el pleno», subrayó.

Guadassuar es uno de los ocho municipios en los que la segunda capa de la prospección realizada por la Agència Energètica de la Ribera (AER) había localizado terrenos propicios para la construcción de esta planta. Los cuatro primeros emplazamientos señalados por el informe fueron descartados por la negativa de los ayuntamientos implicados, en este caso, Real, Montserrat, Llombai y Turís. El alcalde de Guadassuar, Salvador Montañana, a su vez presidente del Consorci de Residus, ha guardado silencio ya que esperaba a que se agotara el tiempo concedido a los ocho municipios para que manifestaran su disposición o negativa acoger el vertedero. Ese plazo vence el 31 de enero y, según ha desvelado el edil Vicent Rosell, el gobierno municipal tiene previsto aprobar mañana jueves un pronunciamiento favorable a la instalación del vertedero en la partida de la Garrofera, donde la Agència Energètica de la Ribera señaló hasta nueve posibles alternativas en los términos de Guadassuar, Alzira y Tous.

Vicent Rosell recordó ayer la labor de oposición que realizó al anterior alcalde, el popular José Ribera, a la sazón también presidente del consorcio, cuando pretendía construir el vertedero en el término de Guadassuar, en un emplazamiento que levantó una fuerte oposición y que finalmente quedó descartado tras el pleito que ganó el Ayuntamiento de l'Alcúdia. Rosell, no obstante, mantiene firme su negativa aceptar esta instalación en Guadassuar, que ya acoge la planta de selección que recibe la basura y junto a la que se está construyendo la planta de compostaje.

«Si mis compañeros y Compromís creen que lo tienen que aprobar, con todos los matices que consideren, yo no estoy de acuerdo. Supongo que hay otras alternativas como los microvertederos, más repartidos, que no se han estudiado», incidió el edil socialista, mientras argumentaba que «básicamente el proyecto es el mismo -que el que planteaba el PP- salvo que en lugar de ir donde iba, va cuatro o cinco kilómetros hacia dentro, en la Garrofera».

Rosell dijo «no comprender» la postura actual de Compromís ya que, según apuntó, su posición en contra del vertedero «iba incluso más allá que la del PSOE». «Ahora toman esta decisión, pero yo no puedo participar, lo lamento mucho. Me considero una persona coherente y no me puedo mover de lo que he defendido. Tendré o no tendré razón, el tiempo lo dirá», resumió el edil.