Alzira reabre el debate sobre la oportunidad de dar más relieve a las fiestas del Lluch

Las fiestas de la Virgen del Lluch de Alzira buscan llegar a un público mayor. Los actos en honor a la patrona siempre han gozado de una elevada participación, aunque mayoritariamente de gente religiosa. La cofradía y el ayuntamiento han realizado una primera toma de contacto para dar más relieve a la festividad y elaborar un programa de actividades que lleguen potenciar la participación. Además, también se pretende recuperar algunas tradiciones perdidas con el paso del tiempo.

«Está claro que no podemos llegar a tener la misma relevancia que tienen las fiestas de Sant Bernat, pero la patrona del pueblo tiene que tener más repercusión», explicó el nuevo presidente de la Real Cofradía Virgen del Lluch, Javier Andújar, que añadió: «Queremos que sean más fiestas y que la patrona tenga más presencia en las calles de Alzira».

Por ese motivo, Andújar se reunió recientemente con la edil de Fiestas del ayuntamiento alcireño, Isabel Aguilar. El representante de la cofradía explicó sus intenciones a la concejala y hablaron sobre la posibilidad de colaborar juntos y crear un amplio programa de actividades alrededor de la festividad: «Está claro que las fiestas ya tienen una gran repercusión religiosa, pero tenemos que dar un paso más. Si se realizaran algunas actuaciones musicales, conciertos, cenas en la calle o actividades deportivas llegaríamos a más gente».

Para ello, Andújar también abrió la posibilidad de buscar la colaboración de otras entidades y asociaciones de la ciudad, que ayudarían a dar una mayor proyección a la festividad religiosa. «Entre las cosas que nos planteamos se encuentra, también, poder colaborar con la Junta Local Fallera o los Moros y Cristianos, creo que si nos reunimos varias agrupaciones, se pueden hacer cosas más grandes», explicó el presidente de la Real Cofradía Virgen del Lluch.



Antiguas procesiones

Otra de las líneas en las que se pretende trabajar es en la recuperación de algunos elementos que formaban parte de la festividad pero que, con el paso del tiempo, cayeron en el olvido. «No podemos dejar de lado el tema cultural, nos gustaría poder rescatar algunas tradiciones y desfiles que se perdieron en el pasado. Por ejemplo, antiguamente se hacían procesiones con gigantes y eso no ha llegado a nuestros días, de hecho, yo jamás lo he visto», explicó.

Ya en el pasado, la cofradía intentó abrirse al gran público y buscar la asistencia sus actos tanto de los vecinos religiosos como de los que no lo son. Ahora, con una nueva presidencia, ha dado un paso para reabrir ese camino que se cerró en el pasado. Aunque, todavía queda mucho por hacer para lograr tal objetivo: «Esto es solo el principio, volveremos a reunirnos con la concejala de Fiestas, buscaremos también hablar con la de Cultura para tratar las cuestiones que tienen que ver con su área y con el resto de asociaciones locales y, así, conseguir el apoyo que necesitamos para crecer. No obstante, por el momento son ideas que barajamos y que nos gustaría llevar a cabo. Todavía está todo por debatir y decidir, no hay un calendario fijado ni nada programado», sentenció el presidente.