El ejecutivo de Albalat logra el apoyo del PSPV en las cuentas

El gobierno de Albalat de la Ribera (EU-Compromís) ha conseguido el voto favorable del PSPV para sacar adelante los presupuestos de 2018. No obstante, los socialistas argumentaron que su apoyo tiene como condición que se ejecuten por completo las par partidas aprobadas.

El portavoz socialista, José Antonio Roig y su grupo, se mostraron «satisfechos» con la propuesta de presupuesto para el 2018 ya que, a su entender, «incluye demandas muy importantes». No obstante, los socialistas incidieron en que las partidas reflejadas en los presupuestos «hay que ejecutarlas y no dejarlas pendientes para vayan pasando de un presupuesto a otro», manifestaron. En ese sentido destacaron algunos proyectos como las obras de los camerinos de la Casa de la Cultura o la instalación de un sistema de grabación en vídeo de los plenos. Ambos proyectos se presupuestaron en años anteriores, pero no se han llevado a cabo, lamentó Roig.

El grupo municipal socialista también hizo hincapié en la propuesta aprobada en el pleno para culminar la remodelación del mercado municipal.