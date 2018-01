Carcaixent tarda más de un año en reparar la barandilla del parque Navarro Darás

El Ayuntamiento de Carcaixent ha tardado más de un año en arreglar la barandilla del parque Navarro Darás. La caída de un árbol durante el temporal sufrido en diciembre de 2016 provocó varios desperfectos y uno de ellos fue la rotura del mencionado muro.

Este enclave, situado en pleno centro de la ciudad, es uno de los puntos con mayor afluencia, sobre todo los fines de semana. Además, se ha convertido en un reclamo turístico para deportistas, menores y personas que buscan disfrutar de un paseo tranquilo y de la zona de ocio que lo envuelve. Su belleza natural y arquitectónica contrastaba hasta ayer con tres vallas metálicas, elementos con los que se ha sustituido durante los últimos meses una barandilla de hormigón y ladrillos que formaba parte del perímetro original del emblemático parque.



Alarma en las redes

Un mensaje de un vecino en las redes sociales, en el que avisaba del peligro que suponía mantener ese tramo de alrededor de dos metros sin protección, puso en alerta al consistorio, que decidió, esta vez sí, atender la queja. De hecho, esta semana ya se han iniciado las obras para restaurar su aspecto original. El alcalde de Carcaixent, Paco Salom, confirmó ayer a este periódico que el gobierno municipal era consciente de los desperfectos en el Parc Navarro Daràs, aunque un problema con el seguro municipal impidió iniciar antes su reconstrucción.

«Es una larga historia que nos ha llevado bastante tiempo. No sabíamos si el seguro cubriría los destrozos y hemos tenido que esperar hasta que nos han dado una respuesta. Además, el proceso también se retrasó porque se necesita un material específico para reconstruir la barandilla en su estado original y las empresas no podían asumirlo porque el pedido se tenía que realizar a pequeña escala y no era viable. Ahora, ya hay gente trabajando y esperamos tenerla terminada cuanto antes», explicó Salom.