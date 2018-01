Los ribereños que ya son historia

Vicent Climent presentó el pasado viernes en el Auditorio Municipal de Llombai su nuevo libro, «D´una terra a la vora del Xúquer. Personatges històrics de la Ribera. Segles XIX hasta el XXI», una recopilación de personajes históricos de la comarca que se une al primer volumen que vio la luz hace poco más de un año de la mano de Reclam Editorial y que comprendía del siglo XIX al XVIII. Las biografías fueron publicadas previamente en Levante-EMV. El documentalista de RTVV cierra de este modo una colección dedicada a pintores, maestros, arquitectos, médicos, políticos, deportistas o empresarios que marcaron un antes y un después en la comarca del Xúquer.

«Quería dejar al alcance de todos los vecinos y vecinas una serie de pequeñas bibliografías sobre personas que mediante su profesión habían trascendido del ámbito local, tanto de forma positiva como negativa. No solo me he centrado en los nacidos aquí, sino que he ido más allá y también he incluido a personalidades foráneas que dejaron su huella en nuestra comarca, evitando de este modo hacer un planteamiento localista», aseguró Climent.

Un elenco histórico

La obra muestra personalidades representativas de la sociedad ribereña como, entre otros, Palanca y Roca, Josep Estruch, Badenes Dalmau o Rafael Comenge. «He estado ocho años trabajando en esta serie. Para elegir a los protagonistas siempre tenían que cumplir algunos requisitos: que hubieran fallecido y que destacaran por sus aportaciones. Ha sido un largo trabajo en el que me ha ayudado mucha gente, pero estoy satisfecho porque ahora el lector podrá descubrir a los ilustres de la Ribera», explicó el autor.

En el acto participó la periodista Maria Josep Poquet, presentadora del programa «Plaerdemavida» de À Punt, la cual reconoció la faceta de Climent como documentalista. «Es una persona muy rigurosa. La mejor prueba está en este libro. Es un hombre serio al que no se le escapa el detalle más mínimo», afirmó Poquet.

También intervinieron Anselmo Cardona, alcalde de Llombai, Txema Peláez, presidente de la Mancomunitat de la Ribera Alta, y el cantante Bertomeu, que interpretó el poema «Per la dignitat del País», de Vicent Andrés Estellés y una pieza dedicada a la comarca. «Quería salvaguardar la historia y que hubiera un testimonio en el que la gente descubriera qué personajes han sido importantes en nuestros municipios», sentenció.