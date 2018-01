Una trituradora municipal pondrá fin en Alzira a la quema de podas agrícolas

La Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente está revisando la prohibición de realizar quemas agrícolas decretada el pasado 6 de enero, con la perspectiva de levantarla a partir del jueves día 1 de febrero, aunque el agricultor deberá plantearse muy seriamente otras alternativas para la eliminación de los restos de poda. «Tenemos que ir a una situación de fuego cero», proclamó ayer el concejal de Agricultura en el Ayuntamiento de Alzira, Pep Carreres, en una comparecencia en la que anunció que el tripartito tiene previsto poner en marcha este año un servicio municipal de trituración para avanzar en el camino de sustituir una práctica, la quema, dijo, «que con el tiempo va a desaparecer».

«El cambio climático es evidente y la gente tiene que saber que hay que sustituir las quemas por la trituración», incidió Carreres, mientras subrayaba que la PAC de la Unión Europea prohíbe las quemas y que, por contra, los restos de poda triturados aumentarían la materia orgánica en la tierra y contribuirían a estabilizar la humedad, lo que se traduciría en un menor consumo de agua. Por otra parte, señaló que también se pueden utilizar para producir energía si no se depositan en el campo.

El edil detalló que, en la Comunitat Valenciana, sólo Ontinyent dispone actualmente de este servicio de trituración y señaló que el consistorio ya ha realizado un estudio económico que permite concluir que se trata de una alternativa viable. Pep Carreres comentó que, grosso modo, en aquellas parcelas en las que no pueda entrar el tractor y que, por tanto, se tenga que extraer la leña, el precio sería de unos 37 euros por hanegada cuando, según dijo, encargar la quema representa un coste de 30 euros, mientras que si puede entrar la trituradora el precio se reduce a 17 euros por hanegada. «No hablamos de cosas extrañas, es algo viable y positivo por la materia orgánica que genera», indicó.

El concejal alcireño de Agricultura reveló que la conselleria prevé levantar la prohibición de realizar quemas la próxima semana y que, a partir de ese momento, el ayuntamiento volverá a conceder permisos, pero alertó de que se trata de una práctica con fecha de caducidad. «Estamos siendo muy flexibiles. Siempe he confiado en la profesionalidad de la gente del campo y no me ha defraudado», comentó, si bien recordó que el último gran incendio de Carcaixent tuvo su origen en una quema. Pep Carreres expuso que las características del clima mediterráneo elevan el riesgo de incendio y que, ante esta realidad, hay que aplicar unas políticas «muy concretas». «Tenemos que abrir los ojos y ver que se nos pueden quemar las montañas, lo que provoca una menor absorción de CO2 y que se pueda captar menos agua. Ya no hablamos de economía, que también, sino que hablamos de supervivencia y de que el desierto lo tenemos en Alicante», expuco el edil.

Carreres, que compareció junto al alcalde de Alzira, Diego Gómez, también incidió en que el equipo de gobierno «no está en contra de la citricultura convencial», pero argumentó que la agricultura del siglo XXI no puede seguir centrada en el monocultivo, ya sea de cítricos o de caquis. «El ayuntamiento tiene que explorar nuevas vías», dijo. En esta línea, abogó por impulsar iniciativas que generen empleo y anunció el apoyo municipal a aquellos proyectos que tiendan al denominado residuo cero, los que reduzcan los gastos de producción y los que propicien la incorporación de jóvenes a las tareas agrícolas.

El ayuntamiento concibe el servicio municipal de trituración como una alternativa para aquellos agricultores que no puedan disponer de un equipo propio y, según destacó el edil, se buscarán subvenciones para poder implantarlo a lo largo de este año.