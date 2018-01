El ejecutivo local recurrirá la «absurda» negativa

El gobierno local anunció ayer que va a presentar un recurso de reposición a la resolución de la CHJ puesto que no comparte en absoluto la argumentación con la que sostienen la negación. El argumento de la CHJ es que «supone una peligrosidad para las personas ante la ocurrencia de fenómenos de precipitaciones». Dicha justificación, a ojos del ayuntamiento, resulta «absurda» puesto que «el acceso peatonal al río ya es una realidad con independencia de que se construya un paseo fluvial o no. Además de que, por lo que a la peligrosidad se refiere, es mucho peor no limpiarlo».