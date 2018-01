Apta para circular por la carretera y utilizar las nuevas tecnologías

Hermenegilda Trinitaria Cebrián Anaya parece haberse equivocado de fecha. Su "juventud", además de hacerle conductora, le ha llevado a dominar el uso de las nuevas tecnologías. Gracias a Internet, en un reciente viaje a Suiza para visitar a su familia, pudo estudiarse la teoría del examen del coche. Ella misma se define como una internauta. «Mi hija me regaló un ordenador cuando tenía 80 años. Me avisaron de que enganchaba y es cierto que me ha pasado. Además, también entro con los móviles tan modernos que hay ahora. Yo tengo uno de esos de la manzana que son tan famosos», describe.

Su adaptación al siglo XXI ha superado fronteras. «Una no se puede quedar atrás. Ahora yo tengo un coche, pero si mi mentalidad todavía estuviera en otra época, me hubiera comprado un burro. Hay que vivir el presente», finalizó.