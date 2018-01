La UD Alzira recibe al Silla en busca de su primera victoria en 2018

No puede pasar un partido más sin que la UD Alzira acabe su partido de liga sin la victoria. Desde hace un mes, cuando ganó al Eldense, no ha sumado los tres puntos. Hasta el pasado sábado había dejado una buena imagen contra el At. Levante y el Torre Levante. Sin embargo, las oportunidades perdidas son las que están pasando mayor factura. El mejor ejemplo se escenificó en la última jornada, donde pudo golear al Paiporta si Javier García o Mora no hubiesen fallado varias ocasiones a boca de gol, pero el equipo acabó siendo dominado y superado por un rival en zona de descenso.

Hoy a las 17,00 horas visita el Luis Suñer Picó el Silla CF. Como en la primera vuelta, la mayor parte de los jugadores tienen pasado y presente azulgrana. A los once alziristas se unirán en el conjunto «blanquet» el poblatano Joan, el suecano Coke, el llaurinero, Abel, Ubach y Mauro, aunque el este último es duda por problemas en la espalda. Respecto al anterior enfrentamiento faltarán Gisbert –que fichó por el Recambios Colón- y David Verdú, lesionado para varias semanas. Otras de las bajas que tendrá el técnico Ximo Enguix son Javi Carrasco y Álex Pantoja.



Equipo en horas bajas

El Silla está realizando una temporada irregular, del que se esperaba más por sus posibilidades económicas. De hecho, los cuatro jugadores azulgranas que ficharon se fueron –junto a alguna otra razón- por la mejor ficha que les ofrecía el club de l'Horta Sud. En las últimas ocho jornadas han alternado dos derrotas con dos victorias. Eso sí, han sucumbido contra equipos de la parte alta y ganado a otros de la parte baja (Paiporta, Borriol y Recambios), además del Torre Levante. El Silla es 13º y está a cuatro puntos del Alzira. Asimismo, nunca han ganado en Alzira en sus ocho visitas a la capital ribereña, habiendo perdido en seis ocasiones.

Fernando no podrá contar con los lesionados Castilla y Loza, por lo que Isaac sería su sustituto en el lateral derecho. En el centro de la zaga estará Marcel y puede llegar Ferrando, que ha adelantado el plazo de su recuperación. Tampoco estará Olmos por sanción, que también cumplirá el propio entrenador. Además, está convocado el juvenil Machí.