Aigües de Sueca cambia de sede para mejorar el servicio

La sede de Aigües de Sueca cambiará próximamente de ubicación. La entidad pública empresarial trasladará sus oficinas a un edificio ubicado en la calle del Camino Viejo de Cullera. El nuevo inmueble, que será de propiedad municipal, reúne, según sus responsables, las condiciones idóneas para habilitarlo para su futura actividad.

Actualmente, los empleados del ente municipal trabajan en un local de 170 m2, que aglutina las oficinas y un pequeño almacén, "que se queda corto tanto para oficinas como para despachos técnicos", ha asegurado Pilar Moncho, regidora de Servicios Municipales, área donde se inscribe Aigües de Sueca. Además, Moncho ha explicado que "es un alquiler y no resultaba viable realizar ninguna inversión ni reforma en un inmueble que no es propiedad de la entidad" y ha continuado "con el que estamos pagando ahora de alquiler, en diez años se amortizará la compra del nuevo inmueble".

El nuevo espacio consta de dos plantas comunicadas por escalera y ascensor. Tiene una superficie en la planta baja de 97 m2 (88,92 útiles) y en el primer piso 178,57 m2 (168,06 útiles). La planta baja estará dedicada exclusivamente para la atención al público, cosa que repercutirá directamente en un mejor servicio al usuario. En la primera planta se habilitarán los despachos técnicos, archivo documental, servidor, sala de juntas, así como un espacio destinado a comedor para los trabajadores.

El inmueble, de adquisición inmediata, se entregará dotado y adecuado a las necesidades especificadas por la entidad, a punto para poder entrar a trabajar. En este sentido, la regidora ha recordado que los mismos trabajadores de la empresa pública han participado en la elección del local, aportando su criterio en cuanto a los requisitos y características técnicas necesarias para atender mejor al usuario.

Además, el futuro local de Aigües de Sueca, un ente que trabaja en todo el ámbito municipal (Sueca, Perelló y Mareny de Barraquetes), está emplazado en una finca de nueva construcción, edificada en el año 2013. El local cuenta con grandes ventanas que permiten disfrutar de ventilación y luz natural. Otro aspecto a destacar es que se ubica en una zona céntrica de la ciudad, con alta densidad poblacional y tiene la parada del buzo urbano y la oficina bancaria de una entidad colaboradora a 100 metros y está a menos de 500 de otra. Sólo 150 metros separan el inmueble de la oficina de Correos y de una zona de aparcamiento público, y no llega a 200 metros de distancia de la parada de bus que conecta la ciudad con la zona marítima. También está muy próximo en el centro urbano, a menos de 500 metros del Ayuntamiento, del Centro de Salud y del edificio de recaudación de la Seguridad Social.

Así, desde la entidad pública empresarial, después de comprobar y estudiar varias ofertas, opciones, y alternativas, se ha considerado que el inmueble ubicado en el Camino Viejo de Cullera es lo más idóneo atendiendo a sus características. Finalmente, se ha decidido adquirir este local dado que el contrato de alquiler vigente por las instalaciones actuales, con unas dimensiones insuficientes para albergar el personal y el volumen de trabajo y documentos, finaliza el próximo mes de abril.

Por su parte, el almacén del ente público, hasta ahora disperso en diferentes espacios, se trasladará a una única nave, propiedad del Ayuntamiento, al final de la avenida del Mestre Serrano. El local, de 800 m2, que habrá que adecuar para albergar el almacén, se cederá a Aigües de Sueca por la necesidad de concentrar todo el equipo material con que cuenta: una cuba y diferentes herramientas de fontanería y jardinería.