Dura pugna entre Castellonense y Càrcer por el liderato de 2.ª Regional

El Alzira femenino cumplió su cometido de ganar al penúltimo clasificado, el Alfàs del Pi, que acudió al partido con solo diez jugadoras. El resto estaban aquejadas de lesiones, enfermedades o simplemente no se presentaron. Las alcireñas resolvieron pronto con dos goles de Laura. Las discípulas de David Bermell estuvieron espesas pero finalmente marcaron el tercer y definitivo gol por medio de Paula. Con el arranque de la segunda parte se lesionó la cuarta jugadora alicantina y el partido se suspendió con la victoria ribereña por 3-0. Su principal rival, el Inprosports Sant Vicent también ganó al colista, el Barrio Obrero 0-3 y mantiene los dos puntos de ventaja. Las alcireñas jugarán el domingo a las 12 en Alicante contra el Plaza de Argel C, 4º por la cola.

En la liga infantil/cadete, el Alzira está en la 9ª posición mientras que el UD Carcaixent cierra la tabla. El equipo azulgrana alevín está realizando una excelente temporada en su primer año de existencia. Es tercer clasificado con 18 puntos, por delante del Valencia, a solo un punto del Ontinyent y a tres del Levante.

En 2.ª continúa el pulso entre Castellonense y Càrcer por una primera plaza que ocupan las primeras. No eran fáciles los envites de ambos equipos esta jornada y los solventaron con victoria. El Castellonense recibía al tercer clasificado, el Llosa. En el primer tiempo el marcador no se movió pese a las distintas llegadas. Jana y Rocío buscaron la puerta contraria pero cruzaron en exceso. Con el paso de los minutos se intensificaron los ataques del equipo de Gabi Martínez protagonizados por una Rocío Sauco que resolvió el choque con dos pinceladas. En el primer gol, el trigésimo para ella este curso, recibió un pase, arranco en dirección a portería y con sutileza engañó a la portera rival. En el segundo, a pesar de recortar hacia el lado contrario, se sacó un magistral disparo imposible de parar.

La empresa del At. Càrcer tampoco era sencilla en su visita a un equipo invicto como local, el Atlético Muro. Domnita Gabriela y Alexandra López fueron las autoras de los goles, uno en cada parte, ambos llegados tras sendos saques de esquina. No se vino abajo el equipo alicantino que apretó en los minutos finales pero el terreno ya no estaba para florituras y, por si eso no fuese suficiente, Julia Cañadas detuvo todo lo que le lanzaron.

El Guadassuar no pudo con el filial del Real de Gandia que presentó dos jugadoras del primer equipo. Un rechace y un gol olímpico fueron suficiente para que los tres puntos volaran hacia la Safor.