La Mancomunitat de la Ribera Alta dispondrá de un agente de igualdad

La directora general del Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere, Maria Such, se ha reunido con representantes de las mancomunidades de la Ribera Alta, la Safor, la Vega y el Comtat-Alcoià con el fin de informarlos de los objetivos y de las nuevas líneas de actuación del instituto previstas para el 2018 dirigidas a las mancomunidades.

Concretamente, a la reunión Maria Such ha informado de la ampliación de la Red de Agentes de Igualdad con el fin de incluir a las mancomunidades. Actualmente, la red dispone de agentes de igualdad en las poblaciones de más de 20.000 habitantes, pero el objetivo es llegar a los municipios más pequeños a través de las mancomunidades. Así, para este año se han incorporado en la red las mancomunidades de la Ribera Alta, la Safor, la Vega y el Comtat-Alcoià, sumando un total de 78 agentes de igualdad en toda la Comunidad Valenciana.

Los agentes de igualdad de la red, la contratación de los cuales está subvencionada por la Generalitat Valenciana, tienen como objetivo implantar políticas de igualdad y la realización de planes de igualdad y ahora, con la incorporación de estas cuatro mancomunidades, se llegará a municipios que hasta ahora no disponían de agente de igualdad.

Tal y como manifestó la directora general en la reunión, celebrada en la sede de la Mancomunitat de la Ribera Alta, desde el Institut Valencià de les Dones se quiere ampliar en un futuro el número de mancomunidades y trabajar conjuntamente con estas entidades comarcales para llegar a todos los municipios.